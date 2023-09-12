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2025雙北世界壯年運動會STRONG WIN暖身系列活動正式開跑

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市體育局提供
台北市體育局提供

今(12)日，台北市長蔣萬安及新北市長侯友宜共同出席STRONG WIN暖身系列活動啟動記者會，並邀請教育部體育署主任秘書呂忠仁、中華奧會主席林鴻道、協辦縣市代表及全國各單項協會代表到場共襄盛舉，STRONG WIN暖身系列活動包含運動訓練營、訓練講座及研討會等一系列活動，民眾免費報名參與。記者會中也邀請2023全羅北道亞太壯年運動會射箭冠軍袁叔琪及資深田徑教練潘瑞根蒞臨現場，親身分享自身運動經驗，也帶領現場的嘉賓，一同體驗田徑及射箭兩項運動的樂趣，鼓勵民眾報名STRONG WIN暖身系列活動，透過運動訓練，和世界挑一場。

台北市長蔣萬安表示，世界壯年運動會宗旨為推動「全民運動」及「終身運動」，2025雙北世壯運STRONG WIN暖身系列活動今天正式啟動，今年度共計29種運動種類，共計104堂訓練營課程免費報名，無論你是運動新手還是經驗豐富的選手，都歡迎來報名暖身系列活動，讓大家在2024年2月賽會報名開始前，能有機會體驗更多元的運動。

新北市長侯友宜表示，距離正式賽會還有大概600多天，為讓民眾更認識世壯運，特別規劃一系列的暖身活動，今年訓練營共有木球、射箭、足球、划船、輕艇、拔河、網球、棒壘球等運動種類在新北市開課，教練不乏職棒選手及奧運國手，各項運動課程安排分成初階班及進階班，不管是新手、老手，都可以報名參與，一同享受運動的樂趣。

本次活動除正式宣布暖身系列活動啟動外，也邀請到2023全羅北道亞太壯年運動會金牌射箭選手袁叔琪及資深田徑教練潘瑞根前來共襄盛舉，除了潘瑞根教練分享田徑運動訓練方式，會中也邀請臺北市長蔣萬安及新北市長侯友宜，在袁叔琪選手帶領下體驗射箭使用方式。

2025雙北世界壯年運動會是一場結合國際交流、文化體驗及觀光旅遊的運動盛會，賽會將於2025年5月17至30日舉行，2024年2月開放報名。世壯運以推廣「終身運動」及「全民運動」為理念，今年啟動STRONG WIN暖身系列活動，期望透過運動訓練營，鼓勵民眾參與運動，並養成運動習慣，一起為2025雙北世壯運做準備。

詳細課程資訊可至2025雙北世壯運官方網站查詢，報名方式進入活動資訊頁，選擇適合的場次時間、項目，點擊活動報名後，即完成報名，活動名額有限，額滿為止。

2025雙北世壯運官方網站：wmg2025.tw

STRONG WIN暖身系列活動報名網址: https://www.wmg2025warmup.org.tw/

1STRONG WIN暖身系列活動啟動儀式，左起新北市教育局局長張明文、教育部體育署主任秘書呂忠仁、新北市長侯友宜、臺北市長蔣萬安、中華奧會主席林鴻道、臺北市體育局局長王泓翔。 台北市體育局提供
1STRONG WIN暖身系列活動啟動儀式，左起新北市教育局局長張明文、教育部體育署主任秘書呂忠仁、新北市長侯友宜、臺北市長蔣萬安、中華奧會主席林鴻道、臺北市體育局局長王泓翔。 台北市體育局提供

全羅北道亞太壯年運動會射箭金牌選手袁叔琪(左)指導台北市長蔣萬安(右)及新北市長侯友宜(中)射箭使用方式。 台北市體育局提供
全羅北道亞太壯年運動會射箭金牌選手袁叔琪(左)指導台北市長蔣萬安(右)及新北市長侯友宜(中)射箭使用方式。 台北市體育局提供

運動 侯友宜 蔣萬安

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