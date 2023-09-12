快訊

新竹金雅重劃區吸引竹科人換屋 房價5年翻倍現賺一套房

王力宏演唱會喊「真相不重要」引甄妮火大開罵！ 主辦單位說話了

獨／被指超思幕後藏鏡人 調查局前高官秦台生親上火線回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／約克維奇球技後輩難匹敵 墨瑞預言還會稱霸多年

中央社／ 英格蘭曼徹斯特11日綜合外電報導
墨瑞認為剛在美網奪下第24座大滿貫冠軍、且即將重返球王寶座的約克維奇，將會持續稱霸男單多年，因年輕一輩球員的球技還追不上他。 路透通訊社
墨瑞認為剛在美網奪下第24座大滿貫冠軍、且即將重返球王寶座的約克維奇，將會持續稱霸男單多年，因年輕一輩球員的球技還追不上他。 路透通訊社

「英國希望」墨瑞認為，昨天剛在美國網球公開賽摘下生涯第24座大滿貫金盃的塞爾維亞名將約克維奇，將會持續稱霸男單多年，因年輕一輩球員的球技還追不上他。

路透社報導，約克維奇（Novak Djokovic）昨天在美網男單封王，追平澳洲傳奇球星寇特（Margaret Court）的史上最多大滿貫冠軍紀錄。

墨瑞（Andy Murray）今天告訴英國廣播公司（BBC）說，「推開、超越約克維奇一事取決於年輕選手，而這看似還不會很快就成真」。

墨瑞表示，約克維奇「昨天已再度證明自己是全球第一的球員，而就如我剛剛所說，就要等著看年輕球員怎麼更上一層樓到足以撂倒他的境界」。

36歲的約克維奇與西班牙「蠻牛」納達爾（RafaelNadal）、瑞士退役球星費德勒（Roger Federer）堪稱網壇「三大天王」，過去20年男單幾乎是這3人的天下。而約克維奇已經表明自己並無打算退休。

本身也是大滿貫三冠王的墨瑞說，約克維奇這麼多年來表現始終如一，「最令人讚嘆的是他長期保持顛峰」。

儘管7月時，20歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）曾在溫布頓錦標賽男單決賽擊敗約克維奇，莫瑞並不苟同各界所謂的「世代交替」說法。

他盛讚阿爾卡拉斯是「了不起的球員，出類拔萃」，但「要打出諾瓦克（約克維奇）這樣的水準且持續不墜，完全是兩碼事」。

美網

延伸閱讀

美網／奪24座大滿貫追平寇特 約克維奇致敬「黑曼巴」

美網／約克維奇復仇退梅德維夫 生涯24座大滿貫寫新猷

桌球亞錦賽／4強不敵奧運金牌馬龍 林昀儒男單奪銅

不滿青少年遭警槍殺亡…法國民眾6月底暴動 近2000人判有罪

相關新聞

自行車／單車漫遊桃園大溪 賞韭菜花開九月雪

每年9~10月就是韭菜花成熟的季節，大溪的韭菜花田已經聞名多年，2023大溪韭菜花季，將於9/9~9/90舉辦，這段時間韭菜會長出雪白色的韭菜花，遠遠望去形成一片雪白色的花海，所以又有九月雪的美稱。今天一早和同學相約從蘆洲成蘆橋下的「東西南北石」出發，來一趟《騎單車漫遊桃園大溪，賞九月雪韭菜花開》輕旅行。

網球／約克維奇球技後輩難匹敵 墨瑞預言還會稱霸多年

「英國希望」莫瑞認為，昨天剛在美國網球公開賽摘下生涯第24座大滿貫金盃的塞爾維亞名將喬科維奇，將會持續稱霸男單多年，因年...

冬季世界特奧軟式曲棍球選拔賽 新化高工奪分組冠軍

台南新化高工參加2025冬季世界特殊奧運軟式曲棍球選拔賽，昨天在決賽擊敗中山工商，贏得C組冠軍。主辦單位將挑選兩名新化高...

圖輯／長耀盃開幕 4國高校來台比賽

2023長耀盃國際公益籃球邀請賽今天傍晚舉行開幕儀式，新北市市長侯友宜出席致詞，侯友宜稱讚新北市各級學校在籃球比賽上都有...

日本圍棋最強14歲女棋士仲邑堇 申請轉籍南韓棋院

日本圍棋界最年輕頭銜擁有者、14歲的仲邑堇申請移籍韓國棋院。日本棋院表示，這是該院首次有日籍棋士轉籍至國外。

足球／西班牙足協主席強吻女球員遭訴 澳洲願協助調查

強吻女球員一案延燒3週後，西班牙足協主席盧比亞雷斯終於請辭下台。澳洲警方今天表示，他們願意協助西班牙調查人員偵辦此案

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦