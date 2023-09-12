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自行車／單車漫遊桃園大溪 賞韭菜花開九月雪

運動筆記／ 林鴻維

每年9~10月就是韭菜花成熟的季節，大溪的韭菜花田已經聞名多年，2023大溪韭菜花季，將於9/9~9/90舉辦，這段時間韭菜會長出雪白色的韭菜花，遠遠望去形成一片雪白色的花海，所以又有九月雪的美稱。今天一早和同學相約從蘆洲成蘆橋下的「東西南北石」出發，來一趟《騎單車漫遊桃園大溪，賞九月雪韭菜花開》輕旅行。

首先沿著二重疏洪道的自行車步道騎乘，來到重新橋下跳蚤市場後接《大漢溪左岸自行車道》，大漢溪左岸自行車道，是從新北市、桃園市界的鶯歌開始，沿大漢溪經鶯歌、樹林、新莊、到三重，全長約20多公里。早上微風徐徐吹來，騎在自行車步道真是舒服極了，和同學一邊騎乘，一邊閒聊不知不覺就騎乘了快30公里，來到了《三鶯龍窯橋》，三鶯龍窯橋橫跨鶯歌溪、串連新北市和桃園自行車道，提供市民更便捷安全的休閒網絡悠遊北桃兩地，享受騎乘單車的樂趣。在此休息片刻，拍完照後就繼續往大溪方向出發，沿著《大鶯綠野景觀自行車道》騎乘，「大鶯綠野景觀自行車道」全長約7公里，由鶯歌開始與大漢溪並肩而行，一直到大溪武嶺橋下的大溪河濱公園為止。

今天先走舊路來去去大溪中庄韭菜生產專業區賞花，回程時再走《中庄調整池》旁的自行車專用道。來到大溪中庄韭菜生產專業區賞花，發現目前韭菜花開約7成左右，一朵朵小花開滿一整片的白色花海煞是好看，也吸引許多旅客前往拍照打卡。欣賞完美麗的韭菜花後，緊接著是來到串聯大漢溪兩岸的「中庄吊橋」，這是桃園大溪的新景點，全新完工開放，全長約419公尺，可通行自行車及行人，是目前全台最長的懸索式吊橋，造型優美可以把大漢溪兩岸景點一起玩，吸引很多人來造訪。騎乘了2個多小時最終於來到了大溪老街，天氣炎熱到老街吃碗冰冰涼涼的豆花消暑一下!各位車友們在大溪韭菜花季也可安排個單車輕旅行，來大溪賞九月雪及到大溪老街吃美食，度過美好的一天單車之旅！

一早從蘆洲家裡出發，和同學約7:30在成蘆橋下「東西南北石」會合後，騎乘在二重疏洪道自行車步道。

和同學一邊騎乘，一邊閒聊不知不覺就騎乘了快30公里，來到了《三鶯龍窯橋》。

三鶯龍窯橋橋長85公尺，寬與高皆3.5公尺，採用鋼構桁架表現方式，提升橋樑之輕巧與現代化空間感，設計上配合橋身內木雕歷史之人文背景，橋體採祥龍獻瑞之龍身，型塑龍窯意象的橋體時光隧道。

三鶯龍窯橋旁裝置藝術前拍照留影

大鶯綠野景觀自行車道旁裝置藝術

大溪區韭菜花田新亮相的裝置藝術，英文「我愛大溪」。

朵朵小花開滿一整片的白色花海煞是好看，也吸引許多旅客前往拍照打卡。

在雪白色的花海前和同學一起拍照留影

桃園市政府把高爾夫球車改成導覽拉拉車，提供給遊客搭乘，有遮陽設施不怕曬且可直接近距離欣賞壯觀的韭菜花美景。

碰巧遇到大溪中庄下崁福正宮鼓陣

串聯大漢溪兩岸的「中庄吊橋」是桃園大溪的新景點，全新完工開放，全長約419公尺，可通行自行車及行人，是目前全台最長的懸索式吊橋，造型優美可以把大漢溪兩岸景點一起玩，吸引很多人來造訪。

中庄吊橋上拍照留影

騎乘了2個多小時終於來到了大溪橋，在大溪橋上拍照留影。

「大溪橋」位於大溪鎮大漢溪上，橫跨大漢溪，為大溪溪東、溪西區鎮民交通運輸的重要橋樑。舊橋樑為日治時代的興建的鐵線橋，後因多次水災不適使用，而後另外新建一座大溪橋，橋身仿造日治時代原大溪古吊橋的風格外觀，並採用和大溪老街相仿的巴洛克風格，於兩端橋頭另加建二座高聳牌樓。橋的兩邊皆可看到石門水庫與淡水觀音山的景致；夜晚燈光點亮後，在燈火輝映下，呈現與白日不同的迷人景致。

天氣炎熱到老街當然要吃碗冰冰涼涼的豆花消暑一下!

回程先來大溪老街上「普濟堂」拜拜一下，順道補充一下飲水。

普濟堂創立於1902年，主祀三聖恩主(關聖帝君、孚佑仙祖、九天司命)，距今已有百餘年歷史，是大溪信仰中心，每年農曆6月24日關聖帝君誕辰慶典是當地最大盛事，被視為大溪的第二個過年。除此之外，平時香火鼎盛的普濟堂，在春節期間也是民眾上香祈福的重要廟宇，參拜完還能順遊大溪老街，一路走春。

回程時走《中庄調整池》旁的自行車專用道。中庄調整池是一座備用水庫，總面積87公頃，可儲存690萬立方公尺備用水、供八天的備援飲用水。中庄調整池的景色非常優美，沿著環池步道，除了有非常寬廣的波光粼粼，周遭都是田野綠意

在中庄調整池旁拍照留影

今日大溪輕旅行騎乘軌跡

自行車

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