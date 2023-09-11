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世界龍舟錦標賽選手獲佳績 徐榛蔚勉勵把冠軍留在花蓮

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
世界龍舟錦標賽（WDBRC）上月落幕，中華隊奪下1銀1銅，其中參賽選手多來自花蓮，縣長徐榛蔚今天特別致贈龍舟獎座及50.4萬獎金給代表隊。記者王思慧／攝影
世界龍舟錦標賽（WDBRC）上月落幕，中華隊奪下1銀1銅，其中參賽選手多來自花蓮，縣長徐榛蔚今天特別致贈龍舟獎座及50.4萬獎金給代表隊。記者王思慧／攝影

世界龍舟錦標賽（WDBRC）上月落幕，中華隊奪下1銀1銅，其中參賽選手多來自花蓮，縣長徐榛蔚今天致贈龍舟獎座及50.4萬獎金給代表隊，又加碼10萬元，鼓勵大家在10月登場的太平洋國際龍舟節上發揮實力，讓冠軍留在花蓮。

世界龍舟錦標賽今年8月在泰國登場，以花蓮體中學生及校友為主的中華隊，分別在大型龍舟2000公尺及200公尺項目中，拿下第二名及第三名。

徐榛蔚今天代表縣府，致贈一座龍舟造型的獎座、獎金50.4萬元予代表台灣參賽的花蓮選手們，肯定大家的表現，也提到10月將迎來第8屆太平洋國際龍舟節，更加碼10萬元，鼓勵大家把冠軍獎座留在花蓮。

另外，9月起至10月花蓮將迎來3項體育賽事，包括9月12日至20日「太平洋全國高中盃羽球錦標賽」、9月17日將在壽豐鄉鯉魚潭登場的「花蓮太平洋洄瀾鐵人三項錦標賽」，以及10月13至15日的「太平洋國際龍舟節」。

徐榛蔚表示，太平洋國際龍舟節是由立委傅崐萁擔任縣長時創辦，今年已邁入第8屆，報名隊數從當初27隊增加至154隊，參賽人數今年更突破3000人；且參賽隊伍來自全球各地，包括美國、香港、澳門、新加坡、菲律賓、澳洲等，屆時國外選手在鯉魚潭與台灣選手相互切磋，更體驗花蓮自然之美。

中華隊上月在世界龍舟錦標賽奪下1銀1銅佳績，花蓮縣長徐榛蔚（左）今天特別致贈龍舟獎座，由花蓮體中校長黃緯強（右）代表接受。記者王思慧／攝影
中華隊上月在世界龍舟錦標賽奪下1銀1銅佳績，花蓮縣長徐榛蔚（左）今天特別致贈龍舟獎座，由花蓮體中校長黃緯強（右）代表接受。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府宣布，9月12日至20日「太平洋全國高中盃羽球錦標賽」、9月17日將在壽豐鄉鯉魚潭登場的「花蓮太平洋洄瀾鐵人三項錦標賽」，「太平洋國際龍舟節」將在10月登場。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府宣布，9月12日至20日「太平洋全國高中盃羽球錦標賽」、9月17日將在壽豐鄉鯉魚潭登場的「花蓮太平洋洄瀾鐵人三項錦標賽」，「太平洋國際龍舟節」將在10月登場。記者王思慧／攝影

中華隊 羽球 鐵人三項

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