世界龍舟錦標賽選手獲佳績 徐榛蔚勉勵把冠軍留在花蓮

世界龍舟錦標賽（WDBRC）上月落幕，中華隊奪下1銀1銅，其中參賽選手多來自花蓮，縣長徐榛蔚今天致贈龍舟獎座及50.4萬獎金給代表隊，又加碼10萬元，鼓勵大家在10月登場的太平洋國際龍舟節上發揮實力，讓冠軍留在花蓮。

世界龍舟錦標賽今年8月在泰國登場，以花蓮體中學生及校友為主的中華隊，分別在大型龍舟2000公尺及200公尺項目中，拿下第二名及第三名。

徐榛蔚今天代表縣府，致贈一座龍舟造型的獎座、獎金50.4萬元予代表台灣參賽的花蓮選手們，肯定大家的表現，也提到10月將迎來第8屆太平洋國際龍舟節，更加碼10萬元，鼓勵大家把冠軍獎座留在花蓮。

另外，9月起至10月花蓮將迎來3項體育賽事，包括9月12日至20日「太平洋全國高中盃羽球錦標賽」、9月17日將在壽豐鄉鯉魚潭登場的「花蓮太平洋洄瀾鐵人三項錦標賽」，以及10月13至15日的「太平洋國際龍舟節」。