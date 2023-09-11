足球／吃裁判黃牌怎麼辦？選手拿這張卡反擊全網笑翻
近日英國舉辦一場慈善足球賽，一名選手吃了黃牌後，竟一臉正經地對裁判拿出「Uno迴轉卡」，現場球迷歡聲雷動，也在網路社群引發話題，連UNO官方帳號都來朝聖。
近日Sidemen FC對決YouTube全明星的比賽中，第78分鐘裁判馬克（Mark Clattenburg）向YouTuber馬克斯（Max Fosh）出示黃牌，沒想到馬克斯拿出一張「綠色Uno迴轉卡」，並對著裁判搖手指，球員和裁判都被逗樂，場邊球迷更是嗨到最高點。
馬克斯是一名YouTuber，頻道有231萬位訂閱者。事後他在個人IG釋出這張照片，吸引超過10萬名網友按讚，連UNO和YouTube官方都留言朝聖，有網友笑稱那張綠色迴轉卡無效，應該拿黃色迴轉卡才符合規則。
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