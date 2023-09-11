射箭／彭家楙不敵墨西哥選手 年終總決賽無緣4強

台灣反曲弓女將彭家楙去年勇奪世界盃射箭年終總決賽女子組銅牌，今年再度參賽，今天於8強賽登場，在率先聽牌情況下，遭墨西哥選手瓦倫西亞逆轉，最終以4比6落敗，無緣4強。

彭家楙今年射箭世界盃表現不俗，4站賽事就有3站登上頒獎台，不僅率領台灣女團拿下2銀1銅，混雙則與魏均珩在6月哥倫比亞美德殷站攜手射下銅牌，8月巴黎站改搭蘇于洋，再進帳1銀。

壓軸登場年終總決賽在墨西哥艾莫西約（Hermosillo）舉行，每個項目各有8名好手參賽，彭家楙去年銅牌戰擊敗墨西哥選手瓦倫西亞（Alejandra Valencia），帶回個人首面年終賽獎牌，今年則是唯一獲得參賽資格的台灣選手。

彭家楙這次提前在8強賽與墨西哥選手瓦倫西亞狹路相逢，彭家楙開賽就射出10分箭，而對手表現更勝一籌，彭家楙以26比29讓出首局。

彭家楙次局趁著對手意外射出4分箭，以25比21搶下，積分戰成2比2平手，隨後再以27比25拿下第3局，彭家楙再添2分積分，率先聽牌。

彭家楙第4局手感下滑，以24比27讓出，讓對手趁機扳平戰局，而彭家楙第5局也未能發揮水準，最終以23比27落敗，積分以4比6敗下陣來。

比賽採每局每人各射3分箭，該局累積分數較高者，拿下2分積分，若平手，則各拿1分積分，先獲得6分積分者拿下勝利。