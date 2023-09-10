大陸羽賽／輕取山口茜 超狂安洗瑩連奪4冠

年僅21歲的南韓好手安洗瑩，上月初剛成為南韓27年來第一位「世界球后」，世錦賽再打下隊史首面單打金牌，今天大陸公開賽延續連勝，以21：10、21：19擊敗世界排名第2的日本名將山口茜，連續4站都打下金盃，不但拉出近期20連勝，單季第9冠一併入袋。

大陸公開賽屬於一年只有4站的BWF超級1000分大賽，總獎金200萬美元，女單4強再度由「F4」包辦，昨天4強賽安洗瑩拍下我國「一姊」戴資穎，山口茜則在3局大戰逆轉東京奧運奪金的大陸名將陳雨菲，前2種子會師今天的決賽。

過去20度對決，山口茜雖取得12勝8敗優勢，但今天也擋不下近況極佳的安洗瑩，首局4：3領先下遭安洗瑩連拿5分逆轉，接續差距更愈拉愈大；第二局山口茜雖克服最多4分落後，但19：18超前後又遭安洗瑩連拿3分，最終以直落2搶下近期對戰3連勝。

2023年成為安洗瑩的豐收年，只有6月印尼公開賽止步4強，另外12站全部打進決賽，其中年初馬來西亞公開賽和3月德國公開賽敗給山口茜、4月亞錦賽敗給我國「一姊」戴資穎，另外9站，包括上月底的世錦賽和今天大陸公開賽都登頂，持續推進個人紀錄。

杭州亞運前還有香港公開賽，後續還有丹麥公開賽、法國公開賽、大陸名人賽和年終賽等大賽，目前締造20連勝的安洗瑩離日本前「世界球王」桃田賢斗2019年締造的單季11冠紀錄再進一步。