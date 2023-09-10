桌球亞錦賽／4強不敵奧運金牌馬龍 林昀儒男單奪銅

我國桌球好手「小林同學」林昀儒，杭州亞運前在亞洲桌球錦標賽包辦3面獎牌，先是男團奪銀，再和搭檔陳思羽摘下混雙銅牌，男單再闖4強，今天壓軸日賽程先和大陸2屆奧運金牌名將馬龍對決，可惜林昀儒以局數0：3敗陣，獎牌成色停在銅牌。

2年一度的亞錦賽在南韓國平昌登場，世界排名第7的林昀儒剛在世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽奪下本季第一座男單冠軍，馬上轉往平昌，除男雙和「桌球教父」莊智淵選擇退賽，男團和混雙都登上頒獎台，但和冠軍專屬的巴黎奧運資格差了一步。

男單賽程共128籤，首輪輪空的林昀儒，從第二輪起連續4場都以直落三晉級，晉級4強保底銅牌，代表本屆賽會參賽就有獎牌進帳。今天4強賽，林昀儒遭遇世界排名第3的馬龍，首局一路僵持，7：7時馬龍連拿3分，林昀儒雖瓦解第一個局點，仍以8：11讓出，失去本屆亞錦賽男單第一局。

第二局，馬龍再以11：4拿下，在5局3勝的賽制取得「聽牌」優勢。

林昀儒第三局再陷入3：5落後，喊出暫停後馬上追平比分，馬龍平分之際雖連搶3分，但林昀儒反手拍攻勢讓馬龍回球噴飛止血，接續正手拍拉出的斜線攻勢再拿分，可惜兩度追到1分差沒能反超，讓馬龍以11：8搶下決賽門票。

林昀儒雖無緣闖關男單決賽，仍是4強中唯一非大陸的選手。稍早進行的另場男單4強賽，世界第一的大陸名將樊振東和同胞梁靖崑上演內戰，第一局戰到19：17才由樊振東驚險拿下，最終樊振東以局數3：1過關，下午決賽將挑戰個人第3面亞錦賽男單金牌，也是尋求本屆賽事男團、男雙後的第3金。

除男單金牌確定由大陸選手拿下，下午女雙決賽也將上演「大陸內戰」，代表大陸桌球隊確定包辦今年7個項目所有金牌。