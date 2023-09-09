自由車／全運會場地賽台中登場 台中市隊奪8金、15獎牌

112年全國運動會自由車場地賽自6日起一連三天在台中市立自由車場展開，大會三日賽事頒發12金，地主台中隊積極拚戰，順利將8金6銀1銅共15面獎牌贏回台中，其中男子組團隊追逐賽更雙破全國及大會紀錄。

台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕親自到場為台中隊加油，感謝選手及教練全隊團結一心，同時勉勵選手延續奪金氣勢，前進亞運持續再創顛峰。

李昱叡表示，市長盧秀燕重視台中自由車運動發展，責成運動局時時關心代表隊，他從選拔、組訓到賽事期間多次前往車場為選手加油打氣；此屆台中市隊實力堅強，教練林昆鴻、選手蕭世鑫、楊勝凱、康世峰、張誌盛、蕭美玉、曾可妡、王慈均、陳靖云即將出征杭州亞運，東京奧運國手馮俊凱、2023亞錦賽金牌青年小將張恩騰等人皆在陣中。

李昱叡指出，台中市隊在本屆賽事捷報頻傳，男子組團隊競速賽由楊勝凱、蕭世鑫、康世峰、蔡佳勳寫下五連霸紀錄，女子組團隊競速賽則是蕭美玉、王慈均、陳靖云、王歆婷勇奪二連霸，男子組團隊追逐賽由馮俊凱、張誌盛、許仕儒、陳建良、張恩騰、李靖烽以4分12秒532成績雙破全國與大會紀錄並勇奪金牌。

李昱叡說明，台中市隊延續奪金氣勢，女子組團隊追逐賽金牌戰由蕭美玉、曾可妡、雷媖琇、朱芷儀、賴佳琦拿下二連霸，騎出4分57秒568成績創大會紀錄，另在個人賽方面，康世峰包辦男子組爭先賽與競輪賽雙金，王慈均同樣在女子組爭先賽與競輪賽進帳2金。李昱叡特別感謝教練團，徐瑞德、林昆鴻、林永鈞、李高安、高邦傑、楊振坤、李德瑋等教練的細心指導。

台中市運動局表示，台中清水自由車場具有全國唯一獲得國際自由車總會認證的木質賽道，近年市府更投入逾2億元，全面改善場地設施逐年更新設備，增購重量訓練設施、自由車器材等，提供自由車運動員優質的訓練與賽事場地。

台中市運動局指出，台中市今年陸續舉辦全中運、全大運、全國場地錦標賽、全國少年場地錦標賽等指標性賽事，不斷吸引人潮湧入，更在今年8月舉辦「2023台灣盃國際自由車場地經典賽」，吸引全球6國、126位菁英好手同場競技，再度展現台中自由車運動蓬勃發展，帶動城市與國際接軌榮登世界舞台。