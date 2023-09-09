LPGA／皇后城錦標賽前兩輪領先 錢珮芸盼打出佳績征戰亞運

我國旅美高球好手錢珮芸，在本周於美國辛辛那提舉行的皇后城錦標賽於首輪打出66（－6）桿後，今天結束的第二輪再有64（－8）桿表現，兩輪打完以4桿之差暫居領先，賽後她也表示，希望能夠在美國取得好成績後，返國代表台灣參加亞運奪下佳績。

今年LPGA賽季曾3度打出前10名佳績的錢珮芸，在本周登場的皇后城錦標賽中也打出絕佳開局，在首輪以66（－6）並列第2名後，今天的第二輪賽事她更是抓下1老鷹、6鳥，且未吞下任何柏忌，超越首輪以1桿之差領先的中國大陸選手劉瑞欣，且以4桿之差領先包括劉瑞欣在內的另外3位並列2名選手。

對於有機會衝擊生涯首座LPGA巡迴賽冠軍，錢珮芸也直言，希望能帶著佳績披上中華隊戰袍出征亞運，「我真的很想要在美國打出好成績，然後回到亞洲，為我的國家參加亞運會。」

而這次皇后城錦標賽錢珮芸也確實遭遇她在亞運的潛在對手，目前世界排名第2名，並有望在近期衝擊球后寶座的中國20歲小將殷若寧，她在前兩輪賽事打完後，同樣打出68（－4）桿與66（－6）桿的成績，與劉瑞欣一同暫居第2名，而今年殷若寧也將代表中國參加杭州亞運會。