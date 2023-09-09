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大陸羽賽／戴資穎晉4強 對決安洗瑩

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
戴資穎復仇成功擊敗前球后馬琳。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎復仇成功擊敗前球后馬琳。 圖／Badminton Photo提供

BWF超級1000的中國大陸羽球公開賽，我國女單一姊戴資穎昨天在8強賽與西班牙前球后馬琳苦戰3局後勝出，今天的4強賽將對上今年狀況最火熱的南韓球后安洗瑩，上屆亞運年僅16歲的安洗瑩在首輪就遭到淘汰出局，不過今年無疑將是戴資穎挑戰連霸最大難關。

上屆杭州亞運會正值顛峰的戴資穎，在女單賽靠著壓倒性實力一路挺進到金牌戰，包括在8強賽直落二擊敗奧原希望、4強賽與金牌戰則是拍落印度雙嬌塞娜與辛德胡，奪下個人生涯首面亞運金牌。

不過過去5年亞洲女子羽壇實力大洗牌，在今年上半年更是形成「女單F4」獨霸賽場的局面，又以最年輕、年僅21歲安洗瑩狀況最火熱，在今年11度打進決賽，贏下其中8冠，其中包括個人生涯首面世錦賽金牌，如此佳績也讓安洗瑩成為繼方銖賢後，史上第二位登基的南韓球后。

與2018年雅加達亞運時女單賽場百花齊放相比，今年杭州亞運「女單F4」戴資穎、安洗瑩、山口茜陳雨菲的實力與穩定性可說是高出其他選手一截，也讓戴資穎想衛冕，勢必要面臨這3人挑戰。

其中戴資穎今天將在大陸公開賽4強賽與安洗瑩交手，也可能成為兩人在亞運前的最後一次碰頭，兩人生涯過去10度交手，有6場是集中在今年，但戴資穎僅在亞錦賽從安洗瑩手中拿下過1勝，近期4度交手都以直落二敗下陣來，成為F4中打戴資穎最順手的一人。

日前為南韓拿下史上首面世錦賽金牌時，安洗瑩就直言，今年杭州亞運與明年巴黎奧運將是她下個努力目標。

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