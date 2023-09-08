足球／國際男足積分邀請賽 白劭宇建功中華1比1踢平菲律賓

台灣運彩國際男子足球積分邀請賽，中華男足今天在高雄國家體育場迎戰來訪的菲律賓，一路落後的中華男足在終場傷停補時階段，靠著白劭宇踢進追平分，最終雙方在大雨中1比1言和。

中華男足在今年6月作客菲律賓參加友誼賽，當時以3比2氣走地主。相隔3個月再戰，男足陣容有些變化，「台灣隊長」陳柏良、台韓混血的王建明都缺席，但溫智豪重披中華戰袍，另外歸化的安以恩也首度出賽。

只不過天公不作美，高雄這幾天都下起大雨，今天雙方在雨中開戰。菲律賓在開賽第17分鐘就展開攻勢，出生德國的瑞契爾（Patrick Reichelt）在禁區內接獲隊友傳球後直接大腳掃進破門，幫助菲律賓取得1比0領先。

一路苦追的中華男足始終無法攻破對方大門，不過反攻契機在比賽第87分鐘悄悄降臨。菲律賓的林納瑞斯（Enrique Linares）為了阻擋中華隊的快攻出手拉了一把，裁判也隨即掏出紅牌將他趕出場，中華男足在人數上也占得優勢。

全場90分鐘踢完後裁判給了5分鐘的傷停補時，有了人數上優勢的中華男足，在補時第4分鐘展開反攻，陳威全在禁區接獲隊友傳球後，又短傳給替補上場的白劭宇直接起腳攻破對手球門，讓全場冒雨觀戰的球迷們全都歡聲吶喊，也讓這場比賽以平手劃下句點。

這場邀請賽是為了讓中華男足提前備戰2026年美加墨世界盃，將於10月進行資格賽的首輪賽事。足球協會也希望利用邀請外隊來台「以賽代訓」，藉此調整自身球技、戰術和團隊默契。

世界盃資格賽首輪賽事，中華男足將對上東帝汶，雙方進行1主1客的2場對戰，勝者將進到資格賽第2輪與阿曼、吉爾吉斯、馬來西亞爭取晉級下一輪門票。

男足邀請賽白劭宇追平比數 教練：他速度比機車快

中華男足今天在國際男子足球積分邀請賽以1比1逼和來訪的菲律賓。傷停補時階段踢進追平分的白劭宇，在總教練懷特眼中速度比機車還快，更盛讚他發揮出替補球員的特色。

白劭宇雖然是替補上場，但他一上場就展現特色，飛快的速度讓菲律賓後防疲於奔命，並且在傷停補時階段幫助中華男足踢進追平分，他隨後也朝著場邊做出飛吻的動作，他笑說：「因為我家人有來看球。」

白劭宇在2021年曾因為違反紀律問題遭中華足協禁賽1年，解禁後他也順利重返國家隊。白劭宇在接受媒體聯訪時提到：「很珍惜再度披上國家隊戰袍，我就是努力拚先發，就算不能也會以替補球員身分好好發揮。」

今天白劭宇頂著新髮型和兩撇小鬍子亮相，他笑說：「就是想說換造型看看能不能帶來好運氣，沒想到還真的運氣變好了。原本擔心下雨天會影響帶球的技術，但看到每個隊友都這麼拚命，最後能幫到球隊真的很開心。」

懷特（Gary White）在賽後記者會說：「白劭宇的速度比摩托車還要快，所以把他換上去就是做自己擅長的事情，純粹就是戰術上的調整和考量，每個球員都必須要相信自己的能力和我們整體的戰術。」

懷特還提到：「菲律賓的守門員過去曾在英超踢過球，要在他的防守下破門確實相當不容易，我認為這場比賽就算最後沒有追平，也是一場非常好的賽事，我替每個人都感到開心。」