桌球／亞錦賽 林昀儒、莊智淵闖進男單8強

台灣桌球一哥林昀儒今天在亞洲桌球錦標賽男單16強賽，迎戰日本選手戶上隼輔，第3局一口氣連得6分逆轉，最終以局數3比0獲勝，與「桌球教父」莊智淵分頭搶下8強入場券。

莊智淵、林昀儒這次攜手出征在韓國平昌舉辦的亞洲桌球錦標賽，率領男團連2年闖進冠軍賽，拿下亞軍，而林昀儒在混雙項目也有斬獲，與陳思羽聯手奪得銅牌，2人連2站登上頒獎台。

男單部分，世界排名第7的林昀儒延續前一站世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽奪冠氣勢，連過2關，闖進16強，對手為日本選手戶上隼輔，雙方曾在今年4月澳門冠軍賽碰頭，當時激戰5局，由林昀儒帶走勝利。

相隔近5個月再度交手，林昀儒開賽就展開猛攻，以9比0領先，並以11比1搶下首局，次局也未遭遇對手太多抵抗，以11比4率先聽牌。

林昀儒第3局遭遇亂流，一度落後5分，所幸林昀儒仍沉穩應對，在5比9落後情況下，趁著對手自亂陣腳，連得6分反超，以11比9逆轉勝出。

林昀儒以3連勝、1局未失之姿挺進8強，將與日本選手田中佑汰與韓國選手林鐘勳之間的勝方，爭奪4強門票。

另一場男單16強賽，莊智淵對戰伊朗選手諾魯茲（Afshin Noroozi），以11比2、6比11、11比8、11比6過關，8強賽將遭遇到世界排名第6的中國好手梁靖崑，雙方剛在6日男團冠軍賽碰頭，當時莊智淵以0比3落敗，晚間將尋求復仇。

女雙部分，台灣組合陳思羽與黃怡樺稍早8強賽迎戰韓國組合田志希與申裕斌，儘管第2局一連化解對手5個局點，仍無功而返，最終以9比11、14比16、5比11落敗，結束亞錦賽之旅。