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U18世界盃／中華隊微調打線拚冠軍賽門票 考量腳程+作戰

直播／國際男足積分邀請賽 中華隊全力捍衛主場對抗菲律賓

聯合新聞網／ 直播
中華隊全力迎戰菲律賓。 中華足協提供
中華隊全力迎戰菲律賓。 中華足協提供

由中華民國足球協會主辦的2023國際男子足球積分邀請賽，於9月8日19：00在高雄國育場體育場進行中華隊對決菲律賓隊之戰，中華男子足球國家代表隊為備戰2026年世界盃外圍賽暨2027年亞洲盃資格附加賽，6月份主場逼和泰國，客場逆轉勝菲律賓，展現無限潛力，本次邀請菲律賓男子國家代表隊來台進行交流，「以賽代訓」調整自身技戰術，邀請國內球迷朋友為中華男足喊聲加油再次捍衛主場，一同欣賞刺激精彩足球國際賽事。

中華男子足球國家隊名單：

背號 位置 姓名

1 門將 潘文傑

22 門將 黃秋霖

23 門將 施信安

2 後衛 馮少祺

3 後衛 陳庭揚

4 後衛 白劭宇

5 後衛 王睿

25 後衛 王建明

26 後衛 黃子銘

6 中場 涂紹捷

8 中場 吳彥澍

10 中場 蔡立靖

13 中場 林昌倫

16 中場 謝明佑

18 中場 黃偉傑

19 中場 嚴和生

24 中場 姚克錡

30 中場 游耀興

7 前鋒 林明偉

11 前鋒 吳俊青

14 前鋒 陳昭安

20 前鋒 游家煌

21 前鋒 陳瑞杰

足球 菲律賓 泰國 體育

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