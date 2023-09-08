直播／國際男足積分邀請賽 中華隊全力捍衛主場對抗菲律賓
由中華民國足球協會主辦的2023國際男子足球積分邀請賽，於9月8日19：00在高雄國育場體育場進行中華隊對決菲律賓隊之戰，中華男子足球國家代表隊為備戰2026年世界盃外圍賽暨2027年亞洲盃資格附加賽，6月份主場逼和泰國，客場逆轉勝菲律賓，展現無限潛力，本次邀請菲律賓男子國家代表隊來台進行交流，「以賽代訓」調整自身技戰術，邀請國內球迷朋友為中華男足喊聲加油再次捍衛主場，一同欣賞刺激精彩足球國際賽事。
中華男子足球國家隊名單：
背號 位置 姓名
1 門將 潘文傑
22 門將 黃秋霖
23 門將 施信安
2 後衛 馮少祺
3 後衛 陳庭揚
4 後衛 白劭宇
5 後衛 王睿
25 後衛 王建明
26 後衛 黃子銘
6 中場 涂紹捷
8 中場 吳彥澍
10 中場 蔡立靖
13 中場 林昌倫
16 中場 謝明佑
18 中場 黃偉傑
19 中場 嚴和生
24 中場 姚克錡
30 中場 游耀興
7 前鋒 林明偉
11 前鋒 吳俊青
14 前鋒 陳昭安
20 前鋒 游家煌
21 前鋒 陳瑞杰
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