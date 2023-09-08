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足球／世界盃資格賽門票貴森森 球迷不計代價只為看梅西

中央社／ 布宜諾斯艾利斯8日專電
梅西。 美聯社
梅西。 美聯社

足球明星梅西去年率阿根廷奪世界盃冠軍後，被封為史上最偉大球員。這次梅西在阿根廷主場開踢的世界盃南美洲區資格賽，讓許多球迷不計高昂票價，只為再次看他踢球。

世界盃南美洲區資格賽，阿根廷7日迎戰厄瓜多，梅西（Lionel Messi）帶領2022卡達世足盃奪冠班底，在比賽時間第78分鐘，以一記自由球破門，最終以1比0拿下南美洲區資格賽首勝。

此次資格賽門票於上週四開賣一小時就售罄，門票從最便宜的1萬9披索（約新台幣1740元）到最貴的8萬9披索（約新台幣8100元）都有，相較阿根廷球賽一般門票行情約7000至1萬5披索（約新台幣1300元）高出許多。

阿根廷近幾個月面臨高達116%通貨膨脹率，最低薪資為12萬披索（約新台幣1萬1000元），當地生活成本危機導致每10人就有4人陷貧。不少球迷抱怨票價貴森森，就連阿根廷足球國家隊總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）也於賽前記者會指出國家隊比賽票價高昂。

隨著梅西成為足壇史上最偉大球員之一後，當地球迷對於能再次親眼看見國家代表隊和梅西踢球，都感到興奮和抱持期待。

據阿根廷泰蘭國家通訊社（Telam）報導，來自聖菲省（Santa Fe）球迷布洛斯（Marcos Bulos）買下2張最貴的球賽門票，只為親眼見到梅西踢球，「能來到這真是太瘋狂了，不管要花多少錢，就是要帶爸爸去看」。

梅西這次出戰厄瓜多也不負眾望，生涯在世界盃資格賽已累積踢進29球，追平烏拉圭王牌前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez），並列南美洲區資格賽的史上最佳射手。

2026年在美國、加拿大、墨西哥舉辦的世界盃將擴大成48隊的規模，以12組、每組4隊的模式進行小組賽，比卡達世界盃的32隊還多。

梅西 Luis Suarez

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