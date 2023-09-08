桌球／亞錦賽 林昀儒、莊智淵晉級男單16強
台灣桌球一哥林昀儒今天在亞洲桌球錦標賽男單32強賽，以3比0橫掃哈薩克選手庫曼加利耶夫（Alan Kurmangaliyev），與「桌球教父」莊智淵攜手前進16強。
亞洲桌球錦標賽在韓國平昌舉辦，林昀儒在率領台灣男團拿下銀牌後，混雙與陳思羽攜手摘銅，接下來專心拚戰單打賽事。
林昀儒上一站世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽男單登頂奪冠，世界排名升至第7，這次亞錦賽男單首輪輪空，次輪以3比0過關，今天32強賽與哈薩克選手庫曼加利耶夫（Alan Kurmangaliyev）交手。
林昀儒以11比8拿下首局後，次局逐漸掌控比賽節奏，以11比6再下一城，第3局更是火力全開，拉出7比1攻勢，隨後以11比5迎接勝利，16強賽將與日本選手戶上隼輔碰頭。
其他男單賽事部分，上屆奪得男單銀牌的42歲老將莊智淵，32強賽面對實力有一段差距的沙烏地阿拉伯選手謝里夫（Khalid Alshareif），以11比4、11比1、11比9輕鬆勝出，闖進16強，下一戰將對戰伊朗選手諾魯茲（Afshin Noroozi）。
女單方面，李昱諄32強賽以0比3不敵中國好手王曼昱，黃怡樺則以直落3輸給韓國選手田志希，台灣在女單項目全軍覆沒。
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