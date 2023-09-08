足球／「和梅西競爭關係已結束」C羅20年來首次未入圍金球獎

《法國足球》昨天公布2023年金球獎30人候選名單，C.羅納度（Cristiano Ronaldo）20年來首次不在名單內，內馬爾（Neymar）也連2屆缺席。

金球獎將在10月底頒獎，本屆最被看好的球員是阿根廷巨星梅西（Lionel Messi），效力英超曼城的挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland）也被認為有機會獲獎。

今年許多足球巨星轉會，梅西加盟MLS邁阿密國際；C羅、內馬爾及去年金球獎得主本澤馬（Karim Benzema）都轉戰沙烏地阿拉伯聯賽。

C羅從2003年起連18屆入圍金球獎，2008年到2021年這13年，金球獎幾乎被他和梅西壟斷，梅西拿到7座、C羅5座。C羅受訪時表示，自己和梅西競爭關係已結束，「我們共享舞台15年，我不會說我們是朋友，但就像同事般尊重彼此。」

C羅強調自己的粉絲不必去討厭梅西，「我們在全世界都得到尊重，他跟隨自己的腳步，我跟隨我的。據我所知他做得很好，我們都會繼續前進。競爭？我不這麼看待。」