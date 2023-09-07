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舉重世錦賽／郭婞淳C組出賽小試身手 三項成績暫居領先

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
郭婞淳。 報系資料照
郭婞淳。 報系資料照

我國「舉重女神」郭婞淳今天在沙烏地阿拉伯利雅德舉行的2023年世界舉重錦標賽女子59公斤級C組賽事登場，最終她以抓舉101公斤、挺舉131公斤、總和231公斤的成績在已完賽的C、D、E組暫居領先，不過最終排名必須等待A、B組賽事落幕後才會揭曉。

去年一整年只參加一場國際賽的郭婞淳，在去年世錦賽中選擇小試身手，以抓舉102公斤拿下第4名、挺舉130公斤銀牌、總和232公斤銀牌的成績作收，無緣挑戰世錦賽總和5連霸。

今年郭婞淳在5月份的亞錦賽也在帶傷上陣的情況下，以抓舉102公斤銅牌、挺舉128公斤銅牌、總和230公斤銅牌的三銅成績作收，這次世錦賽她也在以亞運和明年巴黎奧運為備戰目標的情況下，總和重量只報220公斤，被分在C組出賽。

而郭婞淳在抓舉前兩次試舉分別舉起95公斤與98公斤後，第三次試舉也從原先設定的100公斤提升到101公斤，郭婞淳也帶著笑容輕鬆舉起，並在C、D、E組中暫居領先，至於挺舉郭婞淳開把挑戰120公斤輕鬆過關，第二次試舉125公斤也順利完成，最後一次試舉郭婞淳挑戰130公斤也成功，總和231公斤在C、D組暫居領先。

儘管郭婞淳的最終排名，並須等到A、B組賽事比完後才能確定，不過挺舉101公斤在上屆世錦賽可排名到第4名、抓舉131公斤排名第二名，總和231公斤也能拿下銅牌。

郭婞淳 世錦賽 舉重

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