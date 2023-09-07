羽球排名賽／乙組冠軍出爐 中租包下單打冠軍

2023年第二次全國羽球排名賽今天落幕，中租成乙組賽事大贏家，除男單決賽上演「內戰」，女單也收下后座，由吳哲穎和黃聖淳帶著冠軍升上甲組。

剛升上中租新豐三年級的吳哲穎，今天在男單冠軍戰上演逆轉秀，以15：21、21：14、21：11逆轉中租大同吳昌珉封王，他透露發球節奏改變是逆轉關鍵之一，「讓對手沒辦法順利壓上來做一些威脅性的球，反而他變得比較難打，失誤也多。」奪下乙組男單冠軍，吳哲穎認為是生涯很重要的里程碑，「雖然在國小、國中曾拿過全國冠軍，但我還是很認真訓練，未曾因此停下腳步，這座金盃對我來而言是很大肯定。」

剛在世錦賽奪下男單冠軍的泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）是吳哲穎偶像，他說：「他的年紀沒有大我很多，卻能打出這麼好的成績，希望能跟他學習。」順利晉升甲組，他期待盡早拿到在甲組男單的首勝，先在國內賽站穩腳步。

女單決賽，中租大同黃聖淳以22：20、21：15力退合庫北市中山蘇筱婷捧起后冠。

男雙冠軍戰，西苑合庫林億豪／林嘉彥以21：16、21：14輕取國立體育大學鐘昱凱/陳暉衡奪冠。林億豪、林嘉彥自國三起搭檔，林嘉彥透露，彼此雖有過磨合期，但碰上問題都會主動溝通，不會相互責怪，甚至幾乎沒有吵過架。

在升上高三這年成為甲組球員，林億豪說：「這是我高中的目標，很開心能把握機會完成。」林嘉彥提到，原本打算若高中畢業前沒取得甲組資格，考慮暫時放下球拍，如今順利晉升，也確定會在羽球路上繼續努力，期待再寫佳績。

女雙決賽，勇源治平陳鈺媗 /龔嘉誼以22：20、21：14擊敗台電金甌陳宣妮 /韓蓁奪冠。