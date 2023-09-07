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足球／高雄主場迎戰菲律賓 中華隊誓言留勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華男足隊長吳俊青。圖／中華足球協會提供
中華男足隊長吳俊青。圖／中華足球協會提供

2023國際男子足球積分邀請賽明晚登場，中華男足國家代表隊將在高雄國家體育場迎戰菲律賓國家代表隊，今天賽前記者會隊長吳俊青預告，相信明天對決會是場激戰，除了讓球迷朋友享受，也希望將勝利留在高雄主場。

今天記者會由中華隊總教練懷特（Gary White）、隊長吳俊青代表地主，菲律賓由總教練魏斯（Michael Weiss）和隊長埃瑟里奇（Neil Etheridge）出席。

懷特表示，首先要感謝企業甲級聯賽各球隊的全力支持，讓剛結束全運會足球賽事的隊員可以全心投入集訓，國內球員已經集訓兩周，雖然兩位旅外球員較晚加入，也完成兩次完整的訓練。對比前次客場對戰菲律賓，懷特提到，菲律賓這次也徵召了很多頂尖選手效力，藍翼軍團目前整體氛圍很好，很期待明天的比賽。

中華隊上次客場取勝，明天比賽有沒有把握拿下勝利？中華男足隊長吳俊青說：「過去的比賽就是過去了，下一場比賽永遠都是全新的90分鐘，球員上了場要做的就是全力拚勝！」

菲律賓男足總教練魏斯對於台灣不陌生，曾多次帶隊來台灣比賽，包括之前率領蒙古代表隊也曾來過台灣。他提到，台灣擁有很多好的球員，這次菲律賓的陣容較6月時完整，也做了很多調整，明天的球賽將會很激烈。

菲律賓男足隊長埃瑟里奇表示，目前團隊的氛圍很好，來到台灣也感受到台灣的友善，但自己是代表國家來比賽，希望明天能有好的表現幫助球隊贏球。

為了在國人面前呈現中華男足積極奮戰的一面，中華足球協會理事長王麟祥再次傾全力促成「多螢多頻」、全方位的賽事轉播服務，明晚7點開踢的賽事包括緯來精彩台、博斯運動二台、民視第一台、Eleven 1台等4個有線頻道都將播出，另有緯來精采台、Eleven Plus兩個MOD頻道，以及多個YouTube、FaceBook網路直播平台加上twitch平台同時進行直播，除了鼓勵球迷多多進場支持中華隊，也希望透過多平台方式，提供不能到場的球迷為中華隊加油。

中華隊 全運會 王麟祥

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