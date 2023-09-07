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大陸羽賽／直落二輕取地主 戴資穎單季連10站闖8強

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大陸羽賽／直落二輕取地主 戴資穎單季連10站闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

我國「一姊」戴資穎前一度參加大陸公開賽一路闖關決賽，疫情後再度參賽，今天第二輪面對世界排名19的地主女將張藝曼延續對戰優勢，以21：11、21：12取得交手4連勝，8強就位。

一開賽小戴在適應場地下曾以2分落後，但3：5下連拿4分逆轉，領先一路維持並擴大；持續調動張藝曼的小戴，16：9時落在邊線的球被判出界，小戴「挑戰」後發現球頭剛好沾線，改判後小戴又連拿2分，領先擴大到19：9，進而以21：11先下一城。

第二局小戴持續掌握主控權，雖因自己失誤讓最多4分領先縮小到9：8，不過漂亮小球讓張藝曼救球不及，進入技術暫停時取得11：9優勢；恢復比賽後小戴仍維持領先，15：12時的虛攻更讓張藝曼重心不穩倒地，分數進帳的小戴直接打出8：0攻勢終結比賽，以21：12奪勝，今年連續10站比賽打進8強。

大陸公開賽屬於一年只有4站的BWF超級1000大賽，2019年小戴打進女單決賽後，賽事就因新冠肺炎疫情停辦3年，直到今年才恢復舉行。

今年賽事總獎金達200萬美金，共有18組台將參戰，其中8組闖過首輪，今天率先出賽的混雙組合葉宏蔚李佳馨，以直落2力退世界排名第3的地主組合黃東萍／馮彥哲，小戴也拍下地主，接續包括三組男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、李哲輝／楊博軒及雙胞胎李芳任／李芳至，女雙許雅晴／林琬清和男單「羽球王子」王子維及「左手重砲」林俊易都將上陣搶8強資格。

葉宏蔚 李佳馨 林俊易

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