大陸羽賽／讚啦！拍下地主世界第3組合 李佳馨、葉宏蔚闖8強

成都世大運打下羽球混雙金牌的寶島組合葉宏蔚／李佳馨，大陸公開賽首輪先扳倒世界排名第10的對手，今天面對世界排名第3的地主組合黃東萍／馮彥哲再以21：18、21：19奪勝，為台將開出紅盤。

黃東萍是東京奧運混雙金牌得主，當時搭檔王懿律因傷在今年中正式退役，黃東萍去年底就開始和馮彥哲合拍，今年已打下5座金盃，世界排名升到第3。

世界排名15的葉李配，首局最多陷入10：13落後，靠14：16時一波4：0攻勢要到領先，雖被地主連拿2分追平，關鍵時刻寶島組合再年拿3分，以21：18先下一城。

第二局寶島組合3：5時連拿4分逆轉，一路領先到12：9時，黃東萍一度申請傷停治療，恢復比賽後靠中華隊接發失誤，接續李佳馨近身殺球讓身高195公分的馮彥哲救球不及，地主失分後又請求治療馮彥哲腰傷，恢復比賽後黃東萍一次背後回球瓦解葉宏蔚重扣，接續更一度18：17反超，寶島組合先追平，李佳馨發球過短失分，但19：19時寶島組合先搶下第20分，第一個賽末機會就靠接連攻勢得手，驚險以21：19收下勝利。

大陸公開賽屬於一年只有4站的BWF超級1000大賽，總獎金達200萬美元，共有18組台將參戰，共8組闖過首輪，今天率先出賽的葉李配先開出紅盤，接續包括「一姊」戴資穎、三組男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、李哲輝／楊博軒及雙胞胎李芳任／李芳至、女雙許雅晴／林琬清和男單「羽球王子」王子維及「左手重砲」林俊易都將上陣。