足球／首戰即告別奧運？ 我U23男足晉級無望

又要提前告別奧運項目了！U23亞洲盃預選賽6日晚間開戰，總計42隊競爭15席明年U23亞洲盃正賽資格，地主國卡達自動獲得席次，而參加正賽的16強將競逐3張巴黎奧運門票。台灣U23男足首戰以0：4慘遭土庫曼血洗，由於本組僅3隊，我國最多下一仗取勝、拿到3個積分，搶進亞洲盃正賽資格渺茫，幾乎提前告別巴黎奧運。

U23亞洲盃與奧運掛

男足U23（23歲以下，與奧運男足規則相同）亞洲盃預選賽共計42隊、分為11個小組，6日起於11地點燃戰火，從預選賽突圍的16支隊伍，將獲得明年4月中旬的U23亞洲盃正賽資格，其中地主隊卡達自動取得資格，所以是42隊競爭15席，由11個小組第一與4支成績最佳的小組第二晉級。而參與正賽的16隊中，前3名將取得代表亞洲參與巴黎奧運的資格，是奧運資格前哨戰。

我國U23男足被分在K組，與土庫曼、印尼同組，K組也是抽籤階段唯一一個僅有3支隊伍的組別，而我國首戰慘遭土庫曼痛宰，土庫曼本屆選手屬於有豐富大賽經驗的陣容，陣中11號邊路快馬海迪羅夫參加過上一屆的U23亞洲盃正賽，本役他單人狂進3球、上演帽子戲法，我國慘遭0：4血洗，出線難度極高，下一仗對決本組地主印尼必須奪勝，還得大比分勝利才能保有晉級希望。

我國距離世界越來越遠

但印尼U23並非弱隊，他們此前才與越南在東南亞U23決賽交手，雙方都排出年紀很輕的組合，印尼當時與越南踢到PK大戰才以一球落敗奪亞軍，算是替本屆U23亞洲盃預選賽練兵、又奪佳績。

印尼這次陣容全是01年後出生，其中更不乏年紀輕輕旅歐的好手，包含比乙聯賽的中場費迪能（18歲）、英冠伊普斯維奇的混血中衛巴戈特（20歲）、荷乙聯賽的混血中場詹納（19歲）、荷乙聯賽的混血前鋒斯特魯伊克（20歲），我國要擊敗這支印尼難度仍高，幾乎是提前告別巴黎奧運。

台灣過往從未晉級U23亞洲盃正賽過，而前一次在預選賽拿到勝利已經得追溯到2016年的預選賽，更諷刺的是，2013年U23亞洲盃預選賽，當時賽制一組有6支球隊，我國甚至能擊敗同組的越南，而如今越南已是青訓有成，在亞洲U23階段被位列第一檔次的隊伍，6日首戰才以6球血洗關島。在足球這項全球運動上，我國甚至是離亞洲也已越來越遙遠。

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