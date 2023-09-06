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大陸羽賽／林俊易逆轉晉級 麟洋配寶島內戰出線

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
男雙「麟洋配」王齊麟／李洋。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
男雙「麟洋配」王齊麟／李洋。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

過去兩度面對法國大波波夫（Toma Junior Popov）都沒能奪勝，我國羽將「左手重砲」林俊易今天在大陸公開賽突破，男雙「麟洋配王齊麟李洋也在「寶島內戰」中拍下同胞蘇敬恒／葉宏蔚，16強就位。

世界排名24的林俊易，今天碰世界排名23的大波波夫上演3局大戰，林俊易耗時1小時又11分鐘才以21：15、10：21：21、16奪勝，明天將和日本「一哥」奈良岡功大再度對決；兩人今年5月底在馬來西亞上演史詩級對決，林俊易在瓦解奈良岡功大9個賽末點下逆轉勝，在2小時馬拉松大戰奪勝，成為生涯代表作之一。

「麟洋配」王齊麟／李洋首輪就遭遇自家人蘇敬恒／葉宏蔚，「麟洋配」只花24分鐘就以兩個21：14勝出，明天將和世錦賽剛奪冠的南韓組合徐承宰／姜敏赫對決。

大陸公開賽屬於一年只有4站的BWF超級1000大賽，總獎金達200萬美金，共有18組台將參戰，男雙6組最多，張課琦／柏禮維今天接在「麟洋配」後上陣，可惜碰世界排名16的地主何濟霆／周昊東沒能闖關，以14：21、17：21吞敗。

首日賽程包括「一姊」戴資穎、兩組男雙李哲輝／楊博軒及雙胞胎李芳任／李芳至、女雙許雅晴／林琬清和「羽球王子」王子維順利闖關，今天混雙葉宏蔚／李佳馨、林俊易和「麟洋配」也加入晉級行列，明天將分別挑戰8強門票。

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