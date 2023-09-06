桌球亞錦賽／林昀儒、陳思羽逆轉地主闖4強 奧運門票差2勝

前年東京奧運奪下混雙銅牌，我國桌球好手「小林同學」林昀儒離巴黎奧運門票再進一步，他和陳思羽今天連續兩戰都演出逆轉勝，闖進亞洲桌球錦標賽最終4強，離巴黎奧運資格只差2勝。

亞錦賽2年舉辦一次，今年賽事是巴黎奧運資格賽之一，團體賽和混雙冠軍可直接獲得奧運資格，中華男團早上4強賽在「桌球教父」莊智淵、林昀儒和高承睿接連奪勝下，直落3拍下印度，晉級台灣時間晚上6點的決賽，將和大陸爭奪金盃。

剛在WTT阿拉木圖挑戰賽奪下混雙亞軍的林昀儒，到韓國平昌和中華隊會合後馬上投入賽場，今天早上除在團體賽下場，混雙也和陳思羽聯手出擊；阿拉木圖挑戰賽打進決賽的寶島組合，下午16強賽面對香港組合何鈞傑／李皓晴演出5局逆轉勝，挺進8強，接續碰地主張禹珍／田志希又是上演5局激戰。

陳思羽。 新華通訊社

寶島組合首局以11：8先下一城，接續雖以5：11、9：11失守，但第四局以11：4扳平戰局，決勝局更以11：6拿下，激戰逆轉搶進4強，台灣時間明天下午5點將和大陸組合林高遠／王藝迪搶決賽資格，目標挺進周六下午2點登場的混雙決賽。

林昀儒剛在WTT阿拉木圖挑戰賽獲得本季第一座男單金盃，結束賽事馬上轉往平昌，目前勝率百分百，男團金牌戰將在第2點出戰大陸「世界球王」樊振東，明天男雙也將和莊智淵聯手，還有男單個人賽和混雙4強賽要上陣。