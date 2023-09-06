桌球亞錦賽／連兩戰打滿5局 林昀儒陳思羽逆轉晉混雙4強

台灣桌球一哥林昀儒與陳思羽今天在亞洲桌球錦標賽混雙8強賽，以3比2淘汰韓國組合張禹珍與田志希，連2場5局大戰都驚險勝出，闖進4強賽，確定至少銅牌起跳。

林昀儒與陳思羽上週拿下世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽亞軍後，隨即轉戰在韓國平昌舉行亞洲桌球錦標賽，混雙首輪輪空，次輪以3比0輕鬆過關，稍早16強賽與香港組合何鈞傑與李皓晴鏖戰5局才脫困。

林昀儒與陳思羽8強賽對手為上屆銀牌的韓國組合張禹珍與田志希，台灣組合以11比8搶下首局後，第2、3局都未能拿下，各以5比11、9比11讓出。

台灣組合複製8強賽逆轉戲碼，第4局以11比4逼平戰局後士氣大振，決勝局再以11比6迎接勝利，4強賽將迎戰本屆3場比賽還未失1局的中國組合林高遠與王藝迪。

今年亞錦賽攸關巴黎奧運資格，男、女團與混雙冠軍將可獲得奧運席次，林昀儒與陳思羽距離奧運門票只差2勝，林昀儒稍作休息後，晚間將率領台灣男團與中國隊爭冠。