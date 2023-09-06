桌球亞錦賽／逆轉香港組合 林昀儒、陳思羽混雙闖8強

攸關巴黎奧運資格的亞洲桌球錦標賽持續在韓國平昌舉行，早上中華男團順利搶進決賽，晚上將和大陸隊爭取冠軍限定的巴黎奧運資格，「小林同學」下午混雙也和搭檔陳思羽再過一關，在5局大戰中力退香港組合何鈞傑／李皓晴，8強門票到手，朝另一張奧運門票再進一步一步。

亞錦賽2年舉辦一次，今年賽事是巴黎奧運資格賽之一，團體賽和混雙冠軍可直接獲得奧運資格；早上先登場的男雙4強賽，中華隊在「桌球教父」莊智淵、林昀儒和高承睿接連奪勝下，直落3拍下印度，晉級台灣時間晚上6點的決賽，將和大陸爭奪金盃。

下午個人賽也持續進行，剛在WTT阿拉木圖挑戰賽奪下混雙亞軍的林昀儒／陳思羽和高承睿／黃怡樺都在16強上陣，林昀儒／陳思羽和香港對手打滿5局，最後決勝關頭在暫停後挺住壓力，以11：4、7：11、8：11、11：6、11：9演出逆轉勝，搶進8強；高承睿／黃怡樺同樣面對香港對手，可惜4局敗給黃鎮廷／杜凱琹。

寶島混雙稍作休息後就要在4點半再提拍上陣，和南韓張禹珍／田志希搶4強門票。

林昀儒剛在WTT阿拉木圖挑戰賽獲得本季第一座男單金盃，結束賽事馬上轉網平昌，除團體賽和混雙，明天男雙也將和莊智淵聯手，還有男單個人賽要上陣。