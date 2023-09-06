快訊

深度僅5公里！13時21分規模4.3地震 最大震度高雄4級

不是大安、信義區！七都這裡買房最辛苦 「要花一甲子」

讀文組也能在AI界大賺 重磅學者開課：這一點比錢途更重要

美網／地主20歲新星闖4強 將和約克維奇上演世代對決

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
世界排名47的美國新星謝爾頓生涯首闖大滿貫四強，下一戰將強碰約克維奇。 路透通訊社
世界排名47的美國新星謝爾頓生涯首闖大滿貫四強，下一戰將強碰約克維奇。 路透通訊社

世界排名47的美國新星謝爾頓（Ben Shelton），第2度挑戰美網會內賽成地主黑馬，今天8強賽在跨日大戰以6：2、3：6、7：6（9：7）、6：2拍下名列第10種子的同胞帝亞弗（Frances Tiafoe），生涯首闖大滿貫4強，取得挑戰23座大滿貫得主約克維奇（Novak Djokovic）的資格。

謝爾頓年僅20歲，去年美網才是大滿貫會內初體驗，今年澳網就打進8強，今天更進一步突破個人成績，紐約凌晨超過12點迎接勝利，笑說：「這裡很熱鬧，不是嗎？我感覺我今晚用盡了全力。」

這場地主內戰進行了3小時又7分鐘，第三盤「搶7」發出2次雙誤仍驚險拿下的謝爾頓，比賽中不斷和中央球場的球迷互動，像是手放在耳旁、示意球迷歡呼聲再高一些，十分享受屬於自己的紀錄夜。

生涯已13度打進美網4強的約克維奇已36歲，2003年轉入職業時，謝爾頓才1歲；這場跨世代對決話題十足，謝爾頓也對兩人首度交鋒十分期待，他還不忘和球迷們喊話，「沒能比這更棒了，過去兩戰已經十分難打，要和同胞對決，但希望你們2天後能繼續為我加油。」

美網

延伸閱讀

美網／13度打進8強沒輸過 約克維奇退地主率先闖4強

美網／跨夜大戰輸二贏三 約克維奇驚險挺進16強

美網／約克維奇晉級第三輪 續拼第24座大滿貫金盃

美網／賽事開打 約克維奇力爭大滿貫24冠和重返世界第一

相關新聞

美網／13度打進8強沒輸過 約克維奇退地主率先闖4強

過去12度晉級美網8強，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）拿到4強資格的機率是百分之百，今天他延續完美...

美網／地主20歲新星闖4強 將和約克維奇上演世代對決

世界排名47的美國新星謝爾頓（Ben Shelton），第2度挑戰美網會內賽成地主黑馬，今天8強賽在跨日大戰以6：2、3...

美網／穆霍娃輕取瑟絲蒂 本季兩度殺進大滿貫女單4強

捷克女將穆霍娃（Karolina Muchova）今天以直落2的盤數輕鬆擊敗羅馬尼亞選手瑟絲蒂（Sorana Cirst...

美網／女單最後地主希望 高芙「賞蛋」對手速闖4強

年僅19歲的高芙（Coco Gauff），成為美網奪冠大熱門，「地主希望」今天8強賽也以實際表現回應球迷期待，僅花68分...

美網／德小將澤瑞夫比賽時 有觀眾喊希特勒口號遭逐出場

德國網球選手茲韋列夫（Alexander Zverev）今天在美國網球公開賽中，向主審裁判抗議有人在觀眾席上對他高喊「希...

美網／凌晨1點終於奪勝 澤瑞夫8強對決球王「小蠻牛」

去年因嚴重腳踝傷勢缺席美網，東京奧運奪金的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）今年回歸展現身手，今天更在5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦