快訊

深度僅5公里！13時21分規模4.3地震 最大震度高雄4級

不是大安、信義區！七都這裡買房最辛苦 「要花一甲子」

讀文組也能在AI界大賺 重磅學者開課：這一點比錢途更重要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭輕艇協會爭取安農溪闢建賽道 時代力量批民粹

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭近年在輕艇項目成績斐然，接連出現在國際比賽斬獲佳績的好手。記者陳敬丰／攝影
宜蘭近年在輕艇項目成績斐然，接連出現在國際比賽斬獲佳績的好手。記者陳敬丰／攝影

台北、新北聯合主辦2025世界壯年運動會，輕艇激流項目定在宜蘭三星鄉的安農溪，縣府希望藉此機會開闢約330公尺長的人工賽道，獲得地方人士和輕艇協會的大力支持，今天開記者會表達訴求；主管機關第一河川局表示還在審議中，時代力量則批評記者會頗有玩弄民粹之嫌。

宜蘭近年在輕艇項目成績斐然，接連出現吳亭儀、吳融政、賴冠傑等在國際比賽斬獲佳績的好手。吳沙國中輕艇教練林裕堯說，宜蘭選手能在歐洲強權為主的輕艇比賽中脫穎而出，非常不容易；縣內沒有合適的激流訓練場地，選手平時只能在較小的場地練習基礎能力。

縣府教育處、水資處與三星鄉長李志鏞、鄉代會主席陳世玉，縣議員陳文昌、黃定和等人今天在安農溪雙賢二號橋畔開記者會。縣府水資處說明，工程會將河道分為AB兩道，兼顧人工賽場與原有河川功能，已經通過水理計算與模型測試，大幅降低生態衝擊。

李志鏞表示，環境生態與運動可以雙贏；陳文昌也希望，工程能夠盡快發包，勿拖延到2025年5月的世界壯年運動會前夕。林裕堯說，目前選手若想進行實戰訓練，只能在安農溪天然溪流段，危險性與不確定性相當高，人工賽道既能降低風險，也能提升訓練品質。

縣府教育處表示，數月前將計畫送到主管機關一河局審查，收到回覆意見後，日前已送出補件，若能通過，希望9月就能發包，爭取2025年前完工。一河局回應，剛收到補件，還在審議中，原則上為了符合河川管理辦法，仍希望以臨時性設施為主，盡量不要開闢全人工的賽道。

宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘指出，今年8月4日一河局就開過諮詢會議，當時包括立委陳椒華等人和各NGO團體共提出四大爭議：適法性、河川功能問題、生態衝擊與維護管理問題，各方面都須要審慎評估；如今一河局剛要審查補件，縣府與地方就大動作開記者會，難免有藉民意施壓之嫌。

時代力量宜蘭黨部批評，此工程在世界各國並無先例，須要更專業與全面的評估，縣府卻在合法性尚未釐清的情況下，開記者會徵求連署，帶頭玩弄民粹，企圖施壓管理及審查單位，呼籲縣府和三星鄉公所尊重一河局的專業審查。

台北、新北聯合主辦2025世界壯年運動會，輕艇激流項目定在宜蘭三星鄉的安農溪，縣府與地方都盼望藉此機會開闢人工賽道，今天開記者會連署，卻也挨批民粹。記者陳敬丰／攝影
台北、新北聯合主辦2025世界壯年運動會，輕艇激流項目定在宜蘭三星鄉的安農溪，縣府與地方都盼望藉此機會開闢人工賽道，今天開記者會連署，卻也挨批民粹。記者陳敬丰／攝影
縣府計畫開闢人工賽道地點於雙賢二號橋向東約330公尺長。記者陳敬丰／攝影
縣府計畫開闢人工賽道地點於雙賢二號橋向東約330公尺長。記者陳敬丰／攝影
縣府水資處說明，預計將河道分為AB兩道，兼顧體育競技與河川原本功能。圖／縣府提供
縣府水資處說明，預計將河道分為AB兩道，兼顧體育競技與河川原本功能。圖／縣府提供
三星鄉長李志鏞表示，生態與運動建設可以雙贏，盼盡速過審發包開工。記者陳敬丰／攝影
三星鄉長李志鏞表示，生態與運動建設可以雙贏，盼盡速過審發包開工。記者陳敬丰／攝影
榮獲2023泰國激流標杆亞青錦標賽冠軍的羅東高商吳亭儀。記者陳敬丰／攝影
榮獲2023泰國激流標杆亞青錦標賽冠軍的羅東高商吳亭儀。記者陳敬丰／攝影

延伸閱讀

清除土石交通仍未恢復 宜蘭南澳鄉碧候溫泉持續休園

洗腎接送車撞上休旅車 宜蘭三星鄉車禍5人送醫

「為何跟進北北基？」沒放假林姿妙臉書被灌爆 其實宜蘭更早宣布

彰化縣議員本屆落選頭吳韋達 宣布退出時代力量

相關新聞

大陸羽賽／逆轉勝差一步 周天成不敵地主種子止步首輪

世界排名11的我國「一哥」周天成，大陸公開賽首輪遭遇年輕10歲的地主好手李詩灃，雙方上演3局大戰，小天克服決勝局最多7分...

宜蘭輕艇協會爭取安農溪闢建賽道 時代力量批民粹

台北、新北聯合主辦2025世界壯年運動會，輕艇激流項目定在宜蘭三星鄉的安農溪，縣府希望藉此機會開闢約330公尺長的人工賽...

桌球亞錦賽／台灣男團勇闖冠軍賽 擊敗中國就奪奧運門票

台灣桌球男團今天在一哥林昀儒歸隊助陣帶領下，在亞洲桌球錦標賽男團4強賽以3比0橫掃印度隊，連2屆闖進決賽，晚間將與韓國隊...

足球／主席強吻醜聞延燒逾2週 西班牙足協道歉開除教頭

西班牙足球協會今天為主席盧比亞雷斯在世界盃嘴對嘴親吻球員這個「令人完全無法接受的行為」道歉，並開除引發爭議的女足教頭，在...

大陸羽賽／瓦解3賽點 許雅晴、林琬清逆轉地主闖16強

總獎金200萬美金的大陸羽球公開賽今天點燃戰火，晚間上陣的兩組台將都上演逆轉勝，女雙許雅晴／林琬清更是瓦解地主組合羅徐敏...

大陸羽賽／李家雙胞胎逆轉闖第二輪 許玟琪不敵前球后馬琳

成都世大運打下3面獎牌的我國羽球好手李芳至，大陸公開賽和雙胞胎哥哥李芳任重新合體，兄弟倆今天大陸公開賽首戰上演精彩逆轉勝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦