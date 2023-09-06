宜蘭輕艇協會爭取安農溪闢建賽道 時代力量批民粹

台北、新北聯合主辦2025世界壯年運動會，輕艇激流項目定在宜蘭三星鄉的安農溪，縣府希望藉此機會開闢約330公尺長的人工賽道，獲得地方人士和輕艇協會的大力支持，今天開記者會表達訴求；主管機關第一河川局表示還在審議中，時代力量則批評記者會頗有玩弄民粹之嫌。

宜蘭近年在輕艇項目成績斐然，接連出現吳亭儀、吳融政、賴冠傑等在國際比賽斬獲佳績的好手。吳沙國中輕艇教練林裕堯說，宜蘭選手能在歐洲強權為主的輕艇比賽中脫穎而出，非常不容易；縣內沒有合適的激流訓練場地，選手平時只能在較小的場地練習基礎能力。

縣府教育處、水資處與三星鄉長李志鏞、鄉代會主席陳世玉，縣議員陳文昌、黃定和等人今天在安農溪雙賢二號橋畔開記者會。縣府水資處說明，工程會將河道分為AB兩道，兼顧人工賽場與原有河川功能，已經通過水理計算與模型測試，大幅降低生態衝擊。

李志鏞表示，環境生態與運動可以雙贏；陳文昌也希望，工程能夠盡快發包，勿拖延到2025年5月的世界壯年運動會前夕。林裕堯說，目前選手若想進行實戰訓練，只能在安農溪天然溪流段，危險性與不確定性相當高，人工賽道既能降低風險，也能提升訓練品質。

縣府教育處表示，數月前將計畫送到主管機關一河局審查，收到回覆意見後，日前已送出補件，若能通過，希望9月就能發包，爭取2025年前完工。一河局回應，剛收到補件，還在審議中，原則上為了符合河川管理辦法，仍希望以臨時性設施為主，盡量不要開闢全人工的賽道。

宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘指出，今年8月4日一河局就開過諮詢會議，當時包括立委陳椒華等人和各NGO團體共提出四大爭議：適法性、河川功能問題、生態衝擊與維護管理問題，各方面都須要審慎評估；如今一河局剛要審查補件，縣府與地方就大動作開記者會，難免有藉民意施壓之嫌。