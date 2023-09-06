足球／奪冠就被炒？ 揭西班牙女足冠軍教練內幕

奪冠馬上被炒魷魚，西班牙足協與女足怎麼了？

上個月20日才帶隊奪首座世足冠軍的西班牙女足主帥比爾達，確定在6日被解僱。媒體推測是奪冠後，與比爾達關係匪淺的西班牙足協主席魯比亞萊斯藉機強吻女球員，比爾達在其致詞時鼓掌，慘遭輿論抨擊而丟工作，但深究此事之前，比爾達就曾因為不合理的訓練與規範，引起選手大規模逼宮，可說是早該被炒了！

西足協主席強吻醜聞

根據《路透社》報導，西班牙女足上個月20日才奪下世界盃冠軍，該國歷史首座，但6日主帥比爾達就確定收到解聘書，雖然西足協在信內僅稱讚比爾達的貢獻、並未提到任何醜聞相關話語，但多數媒體認為，比爾達「下課」肯定與奪冠後西足協主席魯比亞萊斯強吻女足選手珍妮佛有關。

比爾達與魯比亞萊斯關係十分密切，堪稱是主席派系的人馬，在奪冠後不久（8月25日）舉行的成員大會上，魯比亞萊斯表態以年薪50萬歐元續約比爾達，但魯比亞萊斯隨後遭到強吻風波的輿論反噬，慘遭強行停職，比爾達的續約便沒下文，而魯比亞萊斯致詞提到敏感的偽女權主義、替自己辯駁，比爾達拍手致意的舉動也被拍下來，慘遭輿論炮轟。

另據《英國廣播公司》補充，西班牙足協代理主席羅查5日替魯比亞萊斯向所有人致歉，並重申西班牙足協不能容忍類似的負面行為，西班牙男足4名隊長也都輪番發聲支援，眾叛親離的魯比亞萊斯停職不足以熄滅社會大眾怒火，讓媒體推測，親信比爾達丟官會是必然事件。

執教無能、將帥失和已久

但溯其源頭，比爾達丟官也並非掃到颱風尾，去年女足歐國盃，西班牙女足踢得一團糟，八強賽草草出局，比爾達強勢卻不合理的訓練強度、寢室規定、非科學化訓練，讓女足選手身心不適已有風聲，不少主力好手表明不願接受徵召，效力於巴薩女足的主力中衛萊昂、防守中場吉哈羅即便面對國家大義，仍不願替比爾達賣命。

他甚至在世足前慘遭15名選手集體逼宮，最後才仰仗西班牙足協（魯比亞萊斯派系）的力挺下撐過，西班牙女足這座冠軍可說是得來不易，失去不少好手的她們，扛著傷病、無能主帥、扯後腿的西班牙足協竟能奪冠。

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