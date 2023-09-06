大陸羽賽／逆轉勝差一步 周天成不敵地主種子止步首輪

世界排名11的我國「一哥」周天成，大陸公開賽首輪遭遇年輕10歲的地主好手李詩灃，雙方上演3局大戰，小天克服決勝局最多7分落後，可惜追平比數後沒能再逆轉，歷經1小時又15分鐘激戰敗下陣來，首輪止步。

33歲的小天目前世界排名第11，23歲的李詩灃世界排名第7，是大陸公開賽第6種子，雙方首度碰頭由李詩灃以21：14先下一城，第二局小天在8度平手的相持過程頂住壓力，以21：18扳平戰局。

第三局開始李詩灃就打出5：0攻勢，最多取得10：3領先，不過小天發揮經驗縮小差距，先將比數追到12：13，雖因回球出界後又出現殺球掛網失誤，讓差距回到3分，不過小天持續追分，先17：17、18：18兩度扳平戰局，但關鍵分讓李詩灃把握住，連拿2分下先取得「賽末點」，小天回球又直接送出底線，讓李詩灃以21：18留下勝利。

大陸公開賽屬於一年只有4站的BWF超級1000大賽，總獎金達200萬美金，共有18組台將參戰，昨天首日11組上陣，「一姊」戴資穎、兩組男雙李哲輝／楊博軒及雙胞胎李芳任／李芳至、女雙許雅晴／林琬清和「羽球王子」王子維順利闖關，今天第2日賽程由小天打頭陣，接續「左手重砲」林俊易，女單許玟琪和混雙葉宏蔚／李佳馨和3組男雙「麟洋配」王齊麟／李洋將、蘇敬恒／葉宏蔚和張課琦／柏禮維都將上陣，麟洋配更要和葉蘇配上演「寶島內戰」。