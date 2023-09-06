桌球亞錦賽／台灣男團勇闖冠軍賽 擊敗中國就奪奧運門票

台灣桌球男團今天在一哥林昀儒歸隊助陣帶領下，在亞洲桌球錦標賽男團4強賽以3比0橫掃印度隊，連2屆闖進決賽，晚間將與韓國隊與中國隊勝方爭冠，爭奪巴黎奧運門票。

林昀儒在拿下世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽男單冠軍後，馬不停蹄趕往在韓國平昌舉行的亞洲桌球錦標賽，儘管趕不及在首場男團賽事上場，台灣男團仍在「桌球教父」莊智淵帶領下，以3比2擊退伊朗，闖進4強。

台灣男團今天面對上屆銅牌印度隊，打頭陣莊智淵迎戰印度選手卡邁爾（Achanta Sharath Kamal），以11比6、11比6、11比9勝出。

歸隊的林昀儒扛起第2點，以11比5、11比6、12比10擊敗印度好手吉納納賽卡蘭（SathiyanGnanasekaran），幫助台灣隊率先聽牌。

鎮守第3點的高承睿對戰德賽（Harmeet Desai），高承睿在以11比6、11比7搶下前2局後，儘管第3局以7比11讓出，高承睿第4局及時找回節奏，以11比9迎接勝利。

台灣隊連2屆搶下決賽門票，晚間將在決賽登場，對手將是韓國隊與中國隊之間的勝方。

桌球亞錦賽2年舉辦1次，今年亞錦賽為明年巴黎奧運資格賽之一，團體賽及混雙冠軍可直接獲得奧運入場券。