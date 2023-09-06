快訊

反咬蘋果一口？華為Mate 60 Pro或掀滔天巨浪 台廠恐受其害

「內用10元、外帶5元」收小費惹議！台中必比登豬腳店滅火澄清

陸真能做出7奈米晶片？3疑點看華為麒麟9000s沒說的真相

桌球亞錦賽／台灣男團勇闖冠軍賽 擊敗中國就奪奧運門票

中央社／ 台北6日電
台灣桌球男團今天在一哥林昀儒歸隊助陣帶領下，在亞洲桌球錦標賽男團4強賽以3比0橫掃印度隊，連2屆闖進決賽，晚間將與韓國隊與中國隊勝方爭冠，爭奪巴黎奧運門票。 新華通訊社
台灣桌球男團今天在一哥林昀儒歸隊助陣帶領下，在亞洲桌球錦標賽男團4強賽以3比0橫掃印度隊，連2屆闖進決賽，晚間將與韓國隊與中國隊勝方爭冠，爭奪巴黎奧運門票。 新華通訊社

台灣桌球男團今天在一哥林昀儒歸隊助陣帶領下，在亞洲桌球錦標賽男團4強賽以3比0橫掃印度隊，連2屆闖進決賽，晚間將與韓國隊與中國隊勝方爭冠，爭奪巴黎奧運門票。

林昀儒在拿下世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽男單冠軍後，馬不停蹄趕往在韓國平昌舉行的亞洲桌球錦標賽，儘管趕不及在首場男團賽事上場，台灣男團仍在「桌球教父」莊智淵帶領下，以3比2擊退伊朗，闖進4強。

台灣男團今天面對上屆銅牌印度隊，打頭陣莊智淵迎戰印度選手卡邁爾（Achanta Sharath Kamal），以11比6、11比6、11比9勝出。

歸隊的林昀儒扛起第2點，以11比5、11比6、12比10擊敗印度好手吉納納賽卡蘭（SathiyanGnanasekaran），幫助台灣隊率先聽牌。

鎮守第3點的高承睿對戰德賽（Harmeet Desai），高承睿在以11比6、11比7搶下前2局後，儘管第3局以7比11讓出，高承睿第4局及時找回節奏，以11比9迎接勝利。

台灣隊連2屆搶下決賽門票，晚間將在決賽登場，對手將是韓國隊與中國隊之間的勝方。

桌球亞錦賽2年舉辦1次，今年亞錦賽為明年巴黎奧運資格賽之一，團體賽及混雙冠軍可直接獲得奧運入場券。

桌球 林昀儒 莊智淵

延伸閱讀

影／賴清德公布十大傑青名單「小林同學」林昀儒入列

桌球／WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒勝中國向鵬奪冠

桌球／WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒、陳思羽獲混雙亞軍

桌球／林昀儒5局大戰獲勝 闖WTT阿拉木圖挑戰賽男單決賽

相關新聞

大陸羽賽／逆轉勝差一步 周天成不敵地主種子止步首輪

世界排名11的我國「一哥」周天成，大陸公開賽首輪遭遇年輕10歲的地主好手李詩灃，雙方上演3局大戰，小天克服決勝局最多7分...

桌球亞錦賽／台灣男團勇闖冠軍賽 擊敗中國就奪奧運門票

台灣桌球男團今天在一哥林昀儒歸隊助陣帶領下，在亞洲桌球錦標賽男團4強賽以3比0橫掃印度隊，連2屆闖進決賽，晚間將與韓國隊...

足球／主席強吻醜聞延燒逾2週 西班牙足協道歉開除教頭

西班牙足球協會今天為主席盧比亞雷斯在世界盃嘴對嘴親吻球員這個「令人完全無法接受的行為」道歉，並開除引發爭議的女足教頭，在...

大陸羽賽／瓦解3賽點 許雅晴、林琬清逆轉地主闖16強

總獎金200萬美金的大陸羽球公開賽今天點燃戰火，晚間上陣的兩組台將都上演逆轉勝，女雙許雅晴／林琬清更是瓦解地主組合羅徐敏...

大陸羽賽／李家雙胞胎逆轉闖第二輪 許玟琪不敵前球后馬琳

成都世大運打下3面獎牌的我國羽球好手李芳至，大陸公開賽和雙胞胎哥哥李芳任重新合體，兄弟倆今天大陸公開賽首戰上演精彩逆轉勝...

足球／狂！張天駿對關島獨進9球 中華隊U15大勝晉級

為明年U17亞洲盃資格賽備戰的U17中華男足培訓隊，9月1日前往中國青島參加東亞盃U15男足錦標賽，今天分組最終戰面對實...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦