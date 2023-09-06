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美網／13度打進8強沒輸過 約克維奇退地主率先闖4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

過去12度晉級美網8強，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）拿到4強資格的機率是百分之百，今天他延續完美勝率，在中央球場以6：1、 6：4、6：4擊敗「地主希望」弗里茲（Taylor Fritz），不但取得對戰美國選手的30連勝，且是生涯第47度晉級大滿貫4強，持續推高紀錄。

36歲的小約是今年唯一參加美網的「三巨頭」球星，首戰奪勝的他已經確定下周一重返世界球王，他也持續朝破紀錄的第10場美網決賽前進，今天直落3取得對戰弗里茲的8連勝，率先拿到4強門票。

這場男單8強賽是紐約當地下午登場，氣溫一度達到34度，小約提到，不只自己滿身汗，也看到對手換了好幾次衣服，「濕度很高的狀態下，雙方球員都不好打，但兩人面臨的狀態都一樣，這也是為何我們要訓練，試著讓自己能在保持最佳狀態來實現目標。這不容易，但必須去奮戰。」

小約前一度輸給美國選手已要回溯到2016年溫布頓敗給奎瑞（Sam Querrey），今天他6度破發，直落3迎接10連勝，生涯第47度闖進大滿貫4強，再奪1勝就能前進第10度的美網決賽。

對美網中央球場再熟悉不過，握有男網紀錄23座大滿貫的小約提到，十分喜歡這座球場的能量和氣氛，「我在這座球場打了很多年，經歷許多場史詩級的比賽，迫不及待幾天後再迎接一場。」

小約4強將再遭遇地主選手，帝亞弗（Frances Tiafoe）將和20歲新星謝爾頓（Ben Shelton）在中央球場壓軸對決，勝家就能挑戰小約。

美網 Novak Djokovic 溫布頓

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