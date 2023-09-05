大陸羽賽／瓦解3賽點 許雅晴、林琬清逆轉地主闖16強

總獎金200萬美金的大陸羽球公開賽今天點燃戰火，晚間上陣的兩組台將都上演逆轉勝，女雙許雅晴／林琬清更是瓦解地主組合羅徐敏／李怡婧3個「賽末點」，在1小時又11分鐘的馬拉松大戰以17：21、22：20、25：23中止對戰2連敗，和「羽球王子」王子維一起迎接勝場。

兩組今天壓軸出賽的台將在不同球場同時搶勝，世界排名24的許雅晴／林琬清面對世界排名28的地主，第二局先在19：20下瓦解對手一個結束比賽機會，連拿3分將戰局逼到決勝局，賽末的拉鋸時刻再2度瓦解危機，最終在自己第3個賽末點迎接勝利，成為女雙16強唯一的台將希望。

今天唯一男單出賽的「羽球王子」王子維，世錦賽剛打進生涯最佳的8強，今天面對世界排名13的日本好手西本拳太，世界排名26的王子維首局在18：20下逆轉，第二局又是在相同的18：20落後下連趕4分，在58分鐘的「丟士」激戰以23：21、22：20搶下晉級門票。

大陸公開賽屬於一年只有4站的BWF超級1000大賽，共有18組台將參賽，今天首日賽程共有11組台將上陣，「一姊」戴資穎、兩組男雙李哲輝／楊博軒及雙胞胎李芳任／李芳至、女雙許雅晴／林琬清和王子維順利闖關，男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵、女雙李佳馨／鄧淳薰、兩組混雙楊博軒／胡綾芳及張課琦／李芷蓁和女單白馭珀及許玟琪止步。

明天第2日賽程包括「一哥」周天成、「左手重砲」林俊易，女單許玟琪和混雙葉宏蔚／李佳馨和3組男雙「麟洋配」王齊麟／李洋將、蘇敬恒／葉宏蔚和張課琦／柏禮維都將上陣，麟洋配更要和葉蘇配上演「寶島內戰」。