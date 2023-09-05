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大陸羽賽／李家雙胞胎逆轉闖第二輪 許玟琪不敵前球后馬琳

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李家雙胞胎李芳至（右）、李芳任（左）。 報系資料照
李家雙胞胎李芳至（右）、李芳任（左）。 報系資料照

成都世大運打下3面獎牌的我國羽球好手李芳至，大陸公開賽和雙胞胎哥哥李芳任重新合體，兄弟倆今天大陸公開賽首戰上演精彩逆轉勝，以18：21、21：13、21：16逆轉世界排名26的德國組合拉姆斯富斯（Mark Lamsfuss）／塞德爾（Marvin Seidel），和「寶島內戰」出線的李哲輝／楊博軒先闖男雙第二輪。

李家雙胞胎首局最多陷入6：13落後，雖一度追到18：18平手，但反撲差一步，遭德國組合連拿3分先下一城，不過第二局雙胞胎開打2：0開局後就一路領先，21：13扳平局數後，決勝局更在5：6落後下打出6：0的逆轉攻勢，最終以21：16收下勝利，迎接搭檔重要勝場。

大陸公開賽屬於一年只有4站的BWF超級1000大賽，總獎金高達200萬美金，寶島羽將以男雙佔最大宗，32籤中就佔6席，今天李哲輝／楊博軒和「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵首戰就碰頭上演「內戰」，李楊配以22：20、21：13勝出，明天換「麟洋配」王齊麟／李洋將對決自家人蘇敬恒／葉宏蔚，張課琦／柏禮維也要在第2日賽程上陣。

名列頭號種子的印尼球王組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），今天意外直落2敗給世界第9的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），丹麥組合也成李楊配第二輪對手。

單打部分，我國「一姊」戴資穎在內戰直落2拍下白馭珀，率先晉級，但杭州亞運隊友許玟琪首戰挑戰前西班牙「世界球后」馬琳（Carolina Marín）失利，以兩個12：21敗陣。

女雙李佳馨／鄧淳薰和兩組混雙楊博軒／胡綾芳及張課琦／李芷蓁也沒能過關，止步首輪。

共有18組台將到常州參賽，今天11組台將先上陣，明天第2日賽程包括「一哥」周天成、「左手重砲」林俊易，女單許玟琪和混雙葉宏蔚／李佳馨和3組男雙接棒登場。

葉宏蔚 許玟琪 李佳馨

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