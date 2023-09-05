快訊

台南市前議長郭信良涉索賄千萬元 南檢不延押偵結起訴

高雄44人吃冰中毒！衛生局重罰店家36萬 吹哨者明六合夜市發雞翅

防癌險藏理賠眉角？癌症高危險群保醫療險掌握1+2原則

大陸羽賽／寶島對決拍下白馭珀 戴資穎直落2過頭關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

屬於BWF超級1000分大站的大陸公開賽，今天在常州點燃戰火，首日賽程就上演「寶島內戰」，我國「一姊」戴資穎和白馭珀上演國際賽第4度碰頭，小戴維持百分百對戰勝率，以21：13、21：17開出紅盤，成為今天率先奪勝的台將。

大陸公開賽屬於一年只有4站的超級1000分大賽，總獎金高達200萬美元，小戴2019年曾闖決賽，但不敵西班牙前「世界球后」馬琳（Carolina Marín），今年以第4種子身份出發，首輪碰自家人白馭珀，小戴首節6：6時連拿3分取得領先，11：9時再以一波連拿4分攻勢拉開差距，以21：13先下一城。

戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

第二局雙姝比數拉鋸，16：16時小戴連取3分要到領先，白馭珀回球送出底線讓小戴拿到第20分，最終小戴就以21：17奪勝，在球迷「戴資穎我愛妳」告白聲中晉級。

小戴下輪將遭遇世界排名19的地主張藝曼，若順利晉級，8強賽假想敵就是上月世錦賽8強碰頭的馬琳；雙膝都曾動刀的馬琳曾在2015年登上球后寶座，今年連同世錦賽已經打進4場決賽，且今年2度碰小戴都帶走勝利。

世錦賽 戴資穎

延伸閱讀

羽球／戴資穎奧運最後一舞若無法奪金 外媒：不影響傳奇地位

羽球／不敵名將瑪琳抱憾 戴資穎：應是我最後一次世錦賽

羽球世錦賽／難擋馬琳扣殺猛攻 戴資穎8強止步

羽球世錦賽／戴資穎連8屆晉8強 王子維也創生涯紀錄

相關新聞

大陸羽賽／寶島對決拍下白馭珀 戴資穎直落2過頭關

屬於BWF超級1000分大站的大陸公開賽，今天在常州點燃戰火，首日賽程就上演「寶島內戰」，我國「一姊」戴資穎和白馭珀上演...

俄國與白俄選手 世界泳總准許以中立身分參賽

世界水上運動總會（World Aquatics）今天表示，俄羅斯和白俄羅斯運動員將獲准以中立身分參加世界泳總舉辦的運動賽...

街舞／亞運、奧運納入霹靂舞 新光盃接軌

「新光盃熱門街舞大賽」今年正式邁入20周年，首次舉辦排舞線上海選，最終決賽上周末登場，在各級評審團的見證下，排舞Unli...

拔河／中華隊赴瑞士奪4金3銀 蔡總統恭賀

在瑞士舉行的世界室外拔河錦標賽落幕，中華隊奪得4金3銀改寫隊史最佳成績。蔡英文總統今天在臉書恭賀，直呼「拔出台灣的自信」...

滑水／地主台北國際公開賽奪4金 泰國明星也與會

首屆「台北國際滑水公開賽」在兩個颱風夾擊下，9月1日提前開賽，地主選手勇奪4金9銀6銅，共19面獎牌稱霸全場，其中「台北...

桌球／莊智淵力扛2點 亞錦賽中華男團晉4強

在韓國平昌舉行的亞洲桌球錦標賽今天進行團體賽8強，中華男團靠著42歲老將莊智淵力扛2點，以3比2的點數力克伊朗，順利挺進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦