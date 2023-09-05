大陸羽賽／寶島對決拍下白馭珀 戴資穎直落2過頭關

屬於BWF超級1000分大站的大陸公開賽，今天在常州點燃戰火，首日賽程就上演「寶島內戰」，我國「一姊」戴資穎和白馭珀上演國際賽第4度碰頭，小戴維持百分百對戰勝率，以21：13、21：17開出紅盤，成為今天率先奪勝的台將。

大陸公開賽屬於一年只有4站的超級1000分大賽，總獎金高達200萬美元，小戴2019年曾闖決賽，但不敵西班牙前「世界球后」馬琳（Carolina Marín），今年以第4種子身份出發，首輪碰自家人白馭珀，小戴首節6：6時連拿3分取得領先，11：9時再以一波連拿4分攻勢拉開差距，以21：13先下一城。

戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

第二局雙姝比數拉鋸，16：16時小戴連取3分要到領先，白馭珀回球送出底線讓小戴拿到第20分，最終小戴就以21：17奪勝，在球迷「戴資穎我愛妳」告白聲中晉級。

小戴下輪將遭遇世界排名19的地主張藝曼，若順利晉級，8強賽假想敵就是上月世錦賽8強碰頭的馬琳；雙膝都曾動刀的馬琳曾在2015年登上球后寶座，今年連同世錦賽已經打進4場決賽，且今年2度碰小戴都帶走勝利。