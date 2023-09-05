俄國與白俄選手 世界泳總准許以中立身分參賽
世界水上運動總會（World Aquatics）今天表示，俄羅斯和白俄羅斯運動員將獲准以中立身分參加世界泳總舉辦的運動賽事。
路透社報導，自去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後，俄國和白俄羅斯選手就被禁止參加國際比賽。白俄羅斯一直是俄國侵略行動的關鍵中轉站。
來自俄國與白俄的選手，在每項賽事中最多允許一人以「個人中立運動員」身分參加比賽，並須遵守獨立的水上運動廉正小組（Aquatics Integrity Unit）制定的嚴格標準，其中包括反禁藥措施。
世界泳總主席穆沙蘭（Husain Al Musallam）在聲明中表示：「世界泳總事務處（Bureau）認可運動員獻身運動的精神、承諾與才華，無論他們是何國籍。」
穆沙蘭又說：「儘管我們在國際舞台上面臨挑戰，我們仍認為有責任為每個選手營造一個具競爭、公平和包容的環境。」
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