拔河中華隊赴瑞士奪4金3銀 蔡英文總統恭賀

在瑞士舉行的世界室外拔河錦標賽落幕，中華隊奪得4金3銀改寫隊史最佳成績。蔡英文總統今天在臉書恭賀，直呼「拔出台灣的自信」。

這次中華隊4面金牌包括女子500公斤組、女子540公斤組、U23女子500公斤組、U19女子480公斤組，另也在U23男女混合560公斤組、U19男女混合520公斤組及U19男子560公斤組奪得3面銀牌。

蔡總統說，去年，拔河代表隊在世錦賽創下4金1銀1銅的紀錄，已經令人非常佩服，今年又再次以4金3銀獲得佳績，真的非常不簡單。她也還記得，今年3月，在總統府和拔河隊的選手們見面時，看到大家的雙手因為練習而布滿厚繭。今天能有這樣的好成績，背後充滿著辛苦的汗水和淚水，更是選手們一點一滴累積而來的成果。

蔡總統說，謝謝選手、教練以及訓練團隊的付出，讓台灣的體育表現能在國際舞台上發光發熱。她也要請國人朋友，一起為選手們喝采，做選手們最可靠的後盾。