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柔道／為亞運暖身 男神楊勇緯發表個人品牌識別

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
楊勇緯個人品牌識別主視覺，展現勇者無懼精神。圖／澄禹行銷提供
楊勇緯個人品牌識別主視覺，展現勇者無懼精神。圖／澄禹行銷提供

東京奧運奪銀的「柔道男神」楊勇緯，今天正式發表個人品牌識別，同時釋出首波限量應援周邊商品即將開賣訊息，為23日開幕的杭州亞運暖身。

楊勇緯憑藉東京奧運好表現與帥氣外型，知名度水漲船高，他感受到自身伴隨賽事佳績而來的影響力，更深刻體悟自己必須肩負起的責任，秉持「精力善用，自他共榮」的柔道精神，為推廣國內柔道運動風氣與文化盡一份力，經過與經紀團隊討論後推出個人品牌識別，以姓氏「楊」的日文片假名寫法「ヤン」為主要設計元素，呈現楊勇緯身穿柔道服、繫緊道帶以正姿站立，勇敢無懼、持續向世界頂尖挑戰的身影。

品牌識別的Logo結構設計靈感來源取自楊勇緯得意技「三角固」的俯瞰視角，簡單俐落的線條象徵楊勇緯兼具力量與速度的摔法，品牌代表色則是楊勇緯個人最喜歡的金色，象徵其對勝利與金牌的強烈渴望與企圖心，且特意選用較低飽和度的金色，並輔以沈穩的深灰色搭配，展現楊勇緯個人內斂低調的個性與特質。

楊勇緯表示，很開心能親自參與個人品牌識別系統的企劃與設計，除利用空閒時間與經紀團隊溝通、交換想法外，特別的是家人也一起參與討論。最初就是因為家人讓楊勇緯愛上柔道，後來又因為柔道將彼此緊密相繫；在個人品牌的企劃過程中有家人一起參與，就好像將全家一路以來攜手相伴的柔道故事都濃縮在其中，「讓我覺得這個Logo又更有意義和故事性，很獨特！」

談到未來的發展和期許，楊勇緯表示，個人品牌就代表了「楊勇緯」這個人的特質和故事，「會再和經紀團隊一起討論和詳細規劃，期許以個人品牌作為媒介，向人們傳遞這些訊息與正向力量。」他將持續透過個人形象經營、公益計畫、周邊商品、跨領域合作等多面向的規劃，向社會大眾推廣柔道精神與文化，將自身所學、精神、態度灌溉給台灣柔道基層的每一株小小幼苗。

杭州亞運將於9月23日揭開序幕，柔道賽事24日展開，楊勇緯團隊將推出第一波系列周邊商品，楊勇緯並親自參與商品設計，以私下偏好的低調內斂風格，以及兼具質感與實用性的設計，他說：「歡迎穿上它們在亞運期間為我加油，當然也很適合作為日常生活的穿搭，希望大家會喜歡！」

楊勇緯個人品牌識別主視覺，展現勇者無懼精神。圖／澄禹行銷提供
楊勇緯個人品牌識別主視覺，展現勇者無懼精神。圖／澄禹行銷提供

楊勇緯 亞運

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