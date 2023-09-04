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滑水／地主台北國際公開賽奪4金 泰國明星也與會

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台北市滑水協會與台北滑水隊成台北國際滑水公開賽大贏家。圖／星予公關提供
台北市滑水協會與台北滑水隊成台北國際滑水公開賽大贏家。圖／星予公關提供

首屆「台北國際滑水公開賽」在兩個颱風夾擊下，9月1日提前開賽，地主選手勇奪4金9銀6銅，共19面獎牌稱霸全場，其中「台北滑水隊」在總教練林昊廷、隊長「快艇衝浪女神」陳美彤和寬板滑水猛將許書源的帶領之下，囊括其中16面獎牌，成賽事大贏家。

這場賽事由台北市滑水協會與台北市政府攜手主辦，賽事吸引美國、加拿大、日本、南韓、泰國、馬來西亞、香港等十國好手齊聚社子島迎星碼頭；原本賽事訂9月1日到3日進行，受海葵颱風影響，台北市滑水協會積極應變，將國際組賽程調整到9月1日清晨開賽、下午頒獎，讓70幾位國際選手與數十位我國選手能在颱風來前的好天氣完賽，未完成的國內組別將擇期再辦。

台灣選手由「Kimberly」陳美彤、廖峰瑋、許力文、曾宸軒勇奪金牌，銀牌方面由林孟穎、葉又維、陳宥蓁、蕭竣源、王郁文、劉廷訓、蘇修賢、林思萱、陳章安包辦，陳禹璇、古恩旭、楊宗修、陳虹卉、洪啓睿、郭伯嘉則是獲得銅牌。

這是陳美彤繼「WWA快艇衝浪亞洲巡迴賽日本站」賽事後，再度擔任台北滑水隊隊長，除自身不負眾望拿下快艇衝浪大師女子金牌，為團隊在WWA亞洲巡迴系列賽連兩站贏得金牌，更率領新生代滑水健將陳宥蓁和陳禹璇分別奪得青少年女子銀牌和銅牌。

台北國際滑水公開賽不僅是體育盛事，更是國際交流平台，擁有百萬粉絲的泰國明星考威爾（Chanicha Cowell）和波東甘（Chanatip Potongkam）都來台競賽，並在網路媒體上宣傳「#台北台灣」，透過賽事加強了國際間的友誼與交流。

台北滑水隊接續還將出征WWA世界滑水協會亞洲職業巡迴賽曼谷站與香港站，選手們信心滿滿，準備力拚獎牌大滿貫，期待台灣能再度閃耀國際舞台。

台北滑水隊快艇衝浪隊長陳美彤獲得快艇衝浪大師女子組。圖／星予公關提供
台北滑水隊快艇衝浪隊長陳美彤獲得快艇衝浪大師女子組。圖／星予公關提供

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