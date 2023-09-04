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桌球／莊智淵力扛2點 亞錦賽中華男團晉4強

中央社／ 台北4日電
莊智淵出征亞錦賽。 WTT粉絲團
莊智淵出征亞錦賽。 WTT粉絲團

在韓國平昌舉行的亞洲桌球錦標賽今天進行團體賽8強，中華男團靠著42歲老將莊智淵力扛2點，以3比2的點數力克伊朗，順利挺進4強賽、將對上印度。

今年桌球亞錦賽攸關明年巴黎奧運參賽資格，男、女團體賽冠軍及混雙冠軍可直接取得奧運門票，因此包括中國、日本、地主韓國都精銳盡出。

中華女團在分組賽事就不幸遭到淘汰，而中華男團則是靠著莊智淵、高承睿、黃彥誠順利從分組賽晉級，其中莊智淵在上週哈薩克的WTT阿拉木圖挑戰賽首輪落敗後，立刻趕往韓國和代表隊會合。

今天8強對上伊朗採5點3勝制，首點高承睿以2比3的局數落敗，第2點莊智淵扳回一城，第3點黃彥誠在苦戰5局後以3比2拿下，幫助中華隊取得2比1的聽牌優勢。

結果第4點的高承睿再度以2比3敗北，晉級重擔又落在力扛第5點的莊智淵身上，最終他順利以9比11、11比8、11比2、11比7逆轉擊敗阿拉米安（NimaAlamian），幫助中華男團驚險晉級4強，並將在明天對上印度。

至於8強戰籤表上半部，尋求衛冕的韓國將對上哈薩克，中國則和日本爭奪另一張4強門票。

莊智淵 桌球

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