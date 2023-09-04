F1／再寫紀錄！ 紅牛維斯塔潘連奪10站冠軍

改寫F1紀錄的男人，紅牛王牌車手維斯塔潘連奪10站冠軍！紅牛車手維斯塔潘於3日晚間的F1義大利站跑出冠軍，這是他自第5站邁阿密站奪冠以來，連續第10冠，改寫同車隊的紅牛前輩維特爾於2013年的連9站冠軍紀錄。本季F1前14站都被紅牛車隊包辦，維斯塔潘個人拿到12站冠軍、二號車手佩瑞茲收下2冠，在車隊積分榜上，領先次名的梅賓車隊超過一倍的積分。

F1十連勝新猷

根據《NBC新聞網》報導，F1一級方程式賽車3日的義大利站正賽中，衛冕冠軍、紅牛王牌車手維斯塔潘在第15圈成功超車地主隊法拉利的車手小塞恩斯、首度領跑，最終拿下冠軍。

這場勝利也是維斯塔潘的10連勝，從第5站的邁阿密大獎賽開始，維斯塔潘就沒有失手過冠軍，改寫F1單一車手最長連勝的紀錄，原紀錄保持人（9連勝）恰好是維斯塔潘在紅牛的前輩維特爾所寫下，維特爾於2013年的第11站比利時大獎賽開始，一路奪冠到第19站的巴西大獎賽，該年維特爾以超過150分之差，毫無懸念奪下車手冠軍。

梅賓、法拉利落後紅牛甚多

根據《英國廣播公司》報導，但這場賽事對地主車隊法拉利就相對悲情，日前排位賽奪得桿位（第一名出發）是法拉利車手小賽恩斯，然而這是法拉利本季第3度拿下桿位，卻無法順勢一路領跑到底的經歷。

法拉利在本賽季車隊積分榜上，僅拿到228分，位居第3，而且其後還有來勢洶洶的追兵、阿斯頓馬丁車隊，同時，距離榜首的紅牛車隊（583分、領先次名的梅賓超過一倍分數）越差越遠。

而賽後有趣的又是車手鬥嘴，梅賓車手漢米爾頓（七屆世界冠軍、紀錄保持人）試圖淡化維斯塔潘的表現，他認為維斯塔潘的前輩們如車神舒馬赫、維特爾、阿隆索等人，寫下的成就都超過維斯塔潘。而維斯塔潘則回擊說：「漢米爾頓嫉妒著我的成功，這也許是梅賓當了這麼多年的常勝軍後，一時之間很難接受真正的失敗。」

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