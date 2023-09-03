足球／當貴州村超遇到英超 簽署戰略合作協議

被稱為「村超」、由貴州榕江縣舉辦的鄉村足球賽事近期爆紅，一場以「貴州村超相遇英超」為主題的活動昨天在北京舉行，期間英格蘭足球超級聯賽與榕江縣村超管理中心簽署了戰略合作協議。

貴州日報報導，2023年中國國際服務貿易交易會正在北京舉行，期間貴州省政府、英國駐中國大使館、英國商業貿易部昨天聯合主辦了旨在搭建互動平台並促進中英經貿合作、文化交流及推進服務貿易開放合作的活動。

活動中，貴州省商務廳與英中商業發展中心簽署戰略合作協議、英國極限國際有限公司與貴州旅遊投資控股集團簽署「極限運動目的地」合作備忘錄、英格蘭足球超級聯賽與榕江縣村超管理中心簽署戰略合作協議，簽約各方將致力於為各方經貿合作創造良好的商業環境，加強貿易投資項目合作。

英國駐華貿易使節杜濤（Tom Duke）說，「祝賀貴州『村超』所獲得的巨大成就，我們歡迎貴州代表們訪問英國，考察英國社區足球發展並深入交流」。

英超代表表示，村超快樂足球的基因和英超擁有著一致的價值理念，接下來雙方將在足球文化交流、宣傳推廣、人才培養、產業發展等方面攜手共贏，助力中國足球發展。

今年5月13日至7月29日，貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣（三寶侗寨）和美鄉村足球超級聯賽開踢，20支以村為單位的球隊為觀眾獻上98場精彩比賽，上百萬人次到場觀戰、逾5000萬人次在線圍觀、全網流量突破300億次，網友稱為「村超」。

這場「村超」不僅在中國火紅，也受到國外媒體和球員的廣泛關注，曾效力英超利物浦隊的英國足球明星歐文（Michael Owen）在「村超」期間透過影片送上祝福。