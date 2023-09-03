室外拔河／世錦賽錦標賽 中華隊女子500公斤級衛冕摘金
在瑞士舉行的世界室外拔河錦標賽今天進行第2階段的錦標賽事，中華隊女子500公斤級順利摘金完成衛冕，而中華隊單日進帳2金1銀。
世界室外拔河錦標賽今年在瑞士舉辦，比賽將於8月31日登場至9月3日，去年中華代表隊在錦標賽組拿下4金、1銀、1銅、創下隊史最佳成績，若含公開組（以俱樂部形式參賽）在內，則累計拿下5金、4銀、2銅。
中華隊這次在前2日公開賽，共拿下女生540公斤級、男女混合580公斤級、U23女生500公斤級、U23混合560公斤級金牌，並在青少年560公斤級奪得1面銅牌，合計4金1銅。
今天登場的U23女子500公斤級、成年女子500公斤級都斬獲金牌，另外青少年男女混合520公斤級則拿到銀牌，其餘成年男子560公斤級、U23男子600公斤級都獲得第5名，而成年男子680公斤級則獲得第6。
明天錦標賽的最後一天賽事，將陸續進行混合580公斤級、U23混合560公斤級、青年男子560公斤級、成年男子640公斤級、成年女子540公斤級、青年女子480公斤級。
中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬表示，這次世錦賽除了要鞏固女子500公斤級、女子540公斤級的優勢力拚衛冕金牌外，另一個目標就是檢視男、女混合580公斤級的集訓成果。
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