花式撞球亞錦賽 地主許睿安、陳禾耘稱王封后

在台北花園酒店進行的台塑盃亞洲花式撞球錦標賽，男子組地主好手許睿安擊敗菲國名將喬漢稱王，而女子組陳禾耘則是擊敗自家人魏子茜封后，如願讓台灣包辦男、女冠軍獎盃。

今年的花式撞球亞錦賽有包括台灣在內共有18個國家參賽，賽事分為男子組、女子組、青少年組、青少女組，其中女子組是自2009年韓國舉辦過後，相隔13年再度登場。

男子組27歲的台灣好手許睿安一路過關斬將，4強上演「台灣內戰」以8比7擊敗張榮麟闖進冠軍戰，對手是菲律賓名將喬漢（Johann Chua）。

許睿安沒被對手名氣影響，在搶8局的冠軍戰裡開賽就取得6比1的大幅領先，最終順利在爸媽到場見證下，以8比4收下冠軍以及1萬美元（約31萬台幣）的獎金。

許睿安從幼稚園就開始接觸撞球，國小3年級被台灣的「撞球天后」柳信美挖掘並拜她為師，2014年前往上海參加世界青少年9號球錦標賽，獲得男子U19組亞軍；2017年台北世大運，許睿安又獲得男子9號球金牌，只可惜當時是屬於示範項目。

女子組冠軍戰則是自家人內鬥，「龍捲風」陳禾耘雖然一度以3比5落後給魏子茜，但隨後她連拿4局以7比5逆轉拿下冠軍。

陳禾耘是2016年台灣女子職業撞球的末代冠軍，而在2018年的最後一屆安麗盃女子花式撞球錦標賽也獲得亞軍，這次在台灣舉辦的亞錦賽她如願封后，也帶回6000美元（約19萬台幣）獎金。