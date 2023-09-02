桌球／林昀儒5局大戰獲勝 闖WTT阿拉木圖挑戰賽男單決賽

台灣桌球一哥林昀儒今晚在世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽迎接單日第2戰，男單4強賽與瑞典選手摩賈德激戰5局，林昀儒以3比2獲勝，連2年挺進男單決賽。

林昀儒去年在世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽大豐收，男雙、混雙都奪得冠軍，男單則以亞軍作收，這次重返幸運地，儘管未參加男雙賽事，但混雙項目再度與陳思羽攜手闖進決賽。

林昀儒稍早在男單8強賽以直落3力挫克羅埃西亞選手普卡爾（Tomislav Pucar），距離連2年躋身決賽行列，只有一步之遙。

林昀儒稍作休息後，在男單4強賽登場，對手為世界排名第13的瑞典選手摩賈德（Truls Moregard），生涯3度交手，林昀儒合計僅失1局，且2次都直接以直落3勝出。

雙方開賽互相拉鋸，林昀儒在3比3平手時，逐漸加快進攻節奏，讓對手難以招架，林昀儒以11比5搶下首局。

次局戰況膠著，雙方一路激戰至局末，林昀儒連續化解對手2個局點後，仍無功而返，以11比13將次局拱手讓人。

第3局對手先靠著幸運擦邊球得分，林昀儒反手拍連續失誤，開局陷入1比5落後，林昀儒隨後急起直追，雙方上演激戰，林昀儒把握機會以13比11拿下，搶先聽牌。

林昀儒第4局遭遇亂流，以7比11讓出後，決勝局靠著正手強攻，取得5比0領先，面對對手步步逼近，林昀儒穩住陣腳，以11比9迎接勝利。

林昀儒闖進男單決賽後，接下來將與葡萄牙好手福瑞塔斯（Marcos Freitas）與中國選手向鵬之間勝方爭冠。