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迎國民體育日 台東表揚3選手
9月9日「國民體育日」將到來，台東縣府表揚體育有功團體及人員，邱紹恩、羅佩琳、王芷萱3人獲頒傑出運動員獎。縣長饒慶鈴特別感謝彰化銀行連續8年贊助選手訓練經費，盼下月全國運動會再創佳績。
縣府教育處昨在寶桑國小舉辦表揚會暨社團成果發表，縣長饒慶鈴、體育會理事長陳銘風、立委劉櫂豪等人表揚今年度優秀選手及教練。彰化銀行董事長凌忠嫄率隊南下，頒發每人6萬元訓練費給15名選手，體操選手黃彥章入選國手，另加碼3萬元。
饒慶鈴指出，縣府今年陸續啟用運動園區游泳池、縣立兒童運動公園，打造全齡友善的運動環境。饒特別感謝彰化銀行8年持續捐助選手，人數從最初6位增加至今年15位。
3人獲得傑出運動員獎，分別為田徑選手羅佩琳在女子400公尺跨欄項目達成全運會五連霸，標槍選手邱紹恩參加2023年第五屆亞洲青少年U18田徑錦標賽標槍項目，成績70.53公尺獲得第一名、以及角力選手王芷萱在全民運及原住民運動會均獲佳績。
全民運動推廣獎得主是許應藷，傑出教練獎則為周健成、謝承勳、阿杏．掃罵、陳朝揚、連智淵、林立人，體育有功團體獎則為角力委員會及太極氣功委員會。
凌忠嫄說，彰銀捐助體操、舉重、角力、柔道、射箭及射擊等項目，入選亞運或奧運另有加碼獎金，期待台東的優秀選手再接再厲，締造好成績。
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