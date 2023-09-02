定向越野／印尼國際賽傳佳績 黃敏惠摘女菁英組金牌 

4位台灣定向越野菁英國手今天在雅加達舉行的2023印尼國際定向越野錦標賽奪得佳績，上午在菁英賽包辦1金2銀1銅。「台灣定向一姐」黃敏惠沒有懸念拿下女子菁英組金牌，另一位女將林冠妤獲銀牌，陳彥龍與楊正宇分獲男子菁英組銀牌與銅牌，下午接力賽再添1金，此行共奪得2金2銀1銅。

由中正大學教練陳俊民率領的中華定向越野代表隊，於8月31日啟程前往印尼雅加達，參加9月1日揭幕的印尼國際定向越野錦標賽，1日大會揭幕後，並進行模擬賽，讓各國選手暖身。賽事於今天上午正式展開，上午進行個人賽，下午接續進行團體接力賽。

上午的個人賽國際選手競爭激烈，實力優異的女將黃敏惠與林冠妤發揮實力，輕鬆擊敗其他選手，黃敏惠以17分03秒奪金，林冠妤以20分14秒獲銀牌，中華包辦女子菁英組金、銀牌。男子菁英組陳彥龍則跑出16分52秒，但以22秒之差敗給香港選手王卓弘的16分31秒，而獲得銀牌，楊正宇則以19分28秒獲銅牌。

陳彥龍、楊正宇、黃敏惠、林冠妤是這次參加印尼國際定向越野錦標賽的主力，今天也都有正常水準的表現。另外，曾入選馬來西亞比賽代表隊的楊晁青，這次與聽障定向越野好手柳旻宏隨中華隊前往印尼參賽，楊晁青今天也在男子菁英組跑出第7名完賽。

大會下午繼續進行接力賽，中華隊4位選手在進入第3棒後，即已領先其他隊伍1個棒次的時間，最後輕鬆奪得接力賽金牌。台灣另2位參賽選手楊晁青與柳旻宏也與2位印尼選手搭檔參賽，最後以第4名作收，成績不錯。

2023印尼國際定向越野錦標賽加上最後報名參賽的選手，共有66位來自新加坡、香港、寮國、台灣與地主印尼的男、女菁英好手參加菁英組世界排名賽，這也是疫情過後辦理的亞洲區世界排名賽重要賽事之一，中華隊菁英選手出擊再創佳績。

瑞氏生技股份有限公司此次特別贊助中華隊運動補給品GA黃金甲，選手在賽前與賽後都藉以補充能量，為在比賽中贏得獎牌助力不小。中華隊結束比賽後將於明天返國。