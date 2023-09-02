桌球／WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒直落3晉級男單4強

台灣桌球一哥林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽男子單打8強賽，僅花27分鐘，以3比0淘汰克羅埃西亞選手普卡爾（Tomislav Pucar），闖進4強。

WTT阿拉木圖挑戰賽（WTT Contender Almaty2023）在哈薩克舉行，雙線作戰的林昀儒除男單要繼續爭取晉級，晚間混雙決賽還將與球員陳思羽搭檔，尋求2連霸。

林昀儒下午先在男單8強賽對戰世界排名第48的普卡爾，雙方過去3度碰頭，林昀儒雖未嚐敗績，但都贏得不輕鬆，包括去年WTT澳門冠軍賽，雙方曾2度激戰決勝局才分出高下。

林昀儒這場先趁對手接發球頻失誤，開局取得3比0領先，對手雖緊追不捨，林昀儒透過正手拍進攻，擴大比分到6比2，首局就以11比5先聲奪人；次局前段陷入拉鋸戰，林昀儒正手拍再度發威，以11比7再下一城。

林昀儒第3局持續搶攻，對手束手無策，林昀儒取得5比0領先，隨後速戰速決，以11比4收下比賽勝利。

林昀儒4強賽將對決世界排名第13的瑞典選手摩賈德（Truls Moregard），去年拿下男單亞軍的林昀儒將力拚連2年叩關決賽。