快訊

英國男載女性友人騎機車衝雪隧 網友見畫面直呼：嚇死人

日職／王柏融3支1、兩度上壘 差一點開轟當追平英雄

北北基桃今晚宣布是否停班課可能不同調？基市長謝國樑這樣說

桌球／WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒直落3晉級男單4強

中央社／ 台北2日電
林昀儒除僅花27分鐘，以3比0淘汰克羅埃西亞選手普卡爾（Tomislav Pucar），闖進4強。 圖／取自WTT粉絲團
林昀儒除僅花27分鐘，以3比0淘汰克羅埃西亞選手普卡爾（Tomislav Pucar），闖進4強。 圖／取自WTT粉絲團

台灣桌球一哥林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽男子單打8強賽，僅花27分鐘，以3比0淘汰克羅埃西亞選手普卡爾（Tomislav Pucar），闖進4強。

WTT阿拉木圖挑戰賽（WTT Contender Almaty2023）在哈薩克舉行，雙線作戰的林昀儒除男單要繼續爭取晉級，晚間混雙決賽還將與球員陳思羽搭檔，尋求2連霸。

林昀儒下午先在男單8強賽對戰世界排名第48的普卡爾，雙方過去3度碰頭，林昀儒雖未嚐敗績，但都贏得不輕鬆，包括去年WTT澳門冠軍賽，雙方曾2度激戰決勝局才分出高下。

林昀儒這場先趁對手接發球頻失誤，開局取得3比0領先，對手雖緊追不捨，林昀儒透過正手拍進攻，擴大比分到6比2，首局就以11比5先聲奪人；次局前段陷入拉鋸戰，林昀儒正手拍再度發威，以11比7再下一城。

林昀儒第3局持續搶攻，對手束手無策，林昀儒取得5比0領先，隨後速戰速決，以11比4收下比賽勝利。

林昀儒4強賽將對決世界排名第13的瑞典選手摩賈德（Truls Moregard），去年拿下男單亞軍的林昀儒將力拚連2年叩關決賽。

林昀儒 桌球 陳思羽

延伸閱讀

男籃世界盃／立陶宛輕取希臘 攜手美國晉級8強

桌球／WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒陳思羽勇闖混雙決賽

桌球／WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒擊退日本選手晉男單8強

桌球／WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒、陳思羽晉級混雙4強

相關新聞

體操／阿基里斯腱斷裂半年奇蹟復出 唐嘉鴻興奮參賽

因左腳阿基里斯腱斷裂休息半年的「亞洲貓王」唐嘉鴻，今晚將在土耳其體操挑戰賽正式復出。教練翁士航透露：「我們把動作難度再往...

桌球／WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒直落3晉級男單4強

台灣桌球一哥林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽男子單打8強賽，僅花27分鐘，以3比0淘汰克羅埃西亞選...

全運會／10月21日台南登場 籃籃任宣傳大使

今年全國運動會10月21至26日在台南市盛大，市長黃偉哲昨天公布宣傳大使為籃籃，在記者會大跳應援舞，邀民眾來台南為選...

室外拔河／世錦賽公開賽 台灣獲4金1銅

在瑞士舉行的2023世界室外拔河錦標賽傳回捷報，台灣在8月31日、9月1日公開賽共斬獲4金1銅，接下來重頭戲錦標賽將登場...

跆拳道／世界大獎賽巴黎站 羅嘉翎8強止步

台灣跆拳道選手羅嘉翎今天在世界跆拳道大獎賽巴黎站女子57公斤級帶傷上陣，在連過2關後，8強賽不敵2屆奧運金牌得主英國名將...

足球／梅西率邁阿密國際對決去年冠軍 成MLS史上最貴比賽

梅西狂熱短期看來沒有消退的跡象。根據售票網站TickPick，梅西領軍的邁阿密國際9月3日對決去年冠軍洛杉磯足球俱樂部的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦