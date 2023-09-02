體操／阿基里斯腱斷裂半年奇蹟復出 唐嘉鴻興奮參賽

因左腳阿基里斯腱斷裂休息半年的「亞洲貓王」唐嘉鴻，今晚將在土耳其體操挑戰賽正式復出。教練翁士航透露：「我們把動作難度再往上調一點，嘉鴻自己則是興奮到不行。」

唐嘉鴻今年2月17日在國訓的測試賽發生左腳阿基里斯腱斷裂的意外，但他隨即進行開刀治療、復健，並且在醫療團隊的照護下迅速恢復，至今才剛過半年就前往土耳其參加體操挑戰賽。

翁士航在接受中央社訪問時說：「東京奧運的難度分是6.0，這次我們來參賽時又增加了一些動作難度分提升到6.5，昨天練習時相當順利，只要能把動作套路完整做完順利落地，要拿到金牌應該不會有太大問題。」

翁士航笑說：「這次能來參加比賽，嘉鴻本人超級興奮，他說又能感受到在空中飛的感覺真得很棒。而且很多其他國家的選手都來關心，認為受傷半年就能復出真的是台灣醫療奇蹟。」

另外翁士航透露，自從唐嘉鴻受傷後就一直有個「秘密武器」監控他的阿基里斯腱恢復健康程度。

翁士航說：「國訓採購了一台阿基里斯腱測量儀，它利用鋼波原理打進去肌肉裡，再靠著反射數據來判斷肌腱健康程度，我們用數據來跟健康的右腳相比，目前2隻腳的數據差距剩下300，和剛復健時相差800已經進步非常多。」

原本預計這場土耳其挑戰賽的比賽強度應該不會太高，但到了現場後翁士航才發現許多高手都來參賽。他表示，很多沒有取得奧運團體賽資格的國家選手，也都利用這場以賽代訓，備戰明年的單項世錦賽。

土耳其體操挑戰賽男子單槓預計台灣時間今晚8時登場，但因為唐嘉鴻排在後面的組別，因此翁士航評估要接近晚上10時以後才會亮相。